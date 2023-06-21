nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Изображение материала

«Вискас с водкой»: мужчину осудили на 3 года за кражу алкоголя и кошачьего корма

21 июня 2023, 07:25
Фото: 1MI
Тюменца отправили в тюрьму на 3 года за кражу алкоголя и кошачьего корма

Тюменца отправили в тюрьму на 3 года за кражу алкоголя и кошачьего корма

Ранее Сергей Бабиков был осужден за кражу по статье КоАП, но он вновь пошел воровать корм для 2 котов и алкоголь для себя, за что был приговорен к наказанию по уголовной статье.
Сюжет
Суд

Известно, что Сергей состоит на учете у нарколога, так как страдает алкогольной зависимостью. По месту жительства мужчину охарактеризовали отрицательно.

В суде было установлено, что Сергей в течение 3 месяцев крал товары из магазинов «Монетка», «Пятерочка» и «Доброцен» в селе Нижняя Тавда. Каждый раз он просто заходил в магазин, брал, что ему нужно, и уходил не рассчитываясь.

«Кражи спиртного и продуктов совершал для личного употребления, также похищал корм для кошек, так как у Сергея есть две кошки, которых нужно кормить. При этом ранее Бабиков подвергался административному наказанию, но должных выводов для себя не сделал», — рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В суде Сергей вину признал, в содеянном раскаялся. По итогу Бабикова отправили в колонию строгого режима на 3 года 10 месяцев.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как тюменские подростки «обчистили» мясной холодильник одного из городских гипермаркетов известной сети. Дети украли из магазина несколько упаковок сосисок и колбасы.

Читайте также:
Автомобиль тюменца отправили на спецстоянку по вине котаВ Тюмени продают кота за 300 тысяч рублей. Животное знает два языкаТюменка украла у сироты 12 тысяч рублей и заплатила за это почти в 10 раз больше
#Алиса Вернер#Кража#Суд#Преступления#Преступление#Преступность#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Упавший потолок, какао вместо воды и личная Венеция — итоги непогоды в Тюмени
Сегодня, 03:59
В Тюмени из-за дождей затопило 19-этажный элитный дом
Сегодня, 02:39
Пойдем за грибами? В Тюменской области отменяют особый противопожарный режим
Вчера, 07:33
Ливневые дожди остановили обмеление Туры в Тюмени
Вчера, 07:14
В Тюмени запретят продажу алкоголя
Сегодня, 07:04
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
19 июня 03:36