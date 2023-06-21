«Вискас с водкой»: мужчину осудили на 3 года за кражу алкоголя и кошачьего корма

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Известно, что Сергей состоит на учете у нарколога, так как страдает алкогольной зависимостью. По месту жительства мужчину охарактеризовали отрицательно.
В суде было установлено, что Сергей в течение 3 месяцев крал товары из магазинов «Монетка», «Пятерочка» и «Доброцен» в селе Нижняя Тавда. Каждый раз он просто заходил в магазин, брал, что ему нужно, и уходил не рассчитываясь.
«Кражи спиртного и продуктов совершал для личного употребления, также похищал корм для кошек, так как у Сергея есть две кошки, которых нужно кормить. При этом ранее Бабиков подвергался административному наказанию, но должных выводов для себя не сделал», — рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
В суде Сергей вину признал, в содеянном раскаялся. По итогу Бабикова отправили в колонию строгого режима на 3 года 10 месяцев.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как тюменские подростки «обчистили» мясной холодильник одного из городских гипермаркетов известной сети. Дети украли из магазина несколько упаковок сосисок и колбасы.