«Вискас с водкой»: мужчину осудили на 3 года за кражу алкоголя и кошачьего корма

В суде было установлено, что Сергей в течение 3 месяцев крал товары из магазинов «Монетка», «Пятерочка» и «Доброцен» в селе Нижняя Тавда. Каждый раз он просто заходил в магазин, брал, что ему нужно, и уходил не рассчитываясь.