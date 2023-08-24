По новым учебникам с QR-кодами будут учиться тюменские старшеклассники

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Школьники старших классов с 1 сентября будут изучать историю по новым учебникам, созданным под редакцией А. В. Торкунова и В. Р. Мединского.
Как отмечают в департаменте образования Тюмени, это издание уникально максимально точным изложением исторической хроники, и дополняет отсутствие информации. Это позволит школьникам наиболее точно усвоить суть мировой истории.
В свою очередь, Александр Чубарьян, академик РАН, отмечает, что авторы учебника постарались отойти от евроцентризма, добавив туда факты об истории Азии, Востока, Латинской Америки и Африки.
Новинкой в учебниках станут QR-коды, которые будут вести школьников на углубленные материалы.
Для учеников 5-9 классов подобные учебники выпустят к 2024-2025 учебному году.