Тюменских школьников будут учить истории по новым учебникам с разделом СВО

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
На презентации нового учебника истории для 10-11 классов один из его составителей, помощник главы РФ Владимир Мединский, заявил, что книги выдадут старшеклассникам к 1 сентября. Как теперь будут преподавать в тюменских школах исторические события, стоило ли торопиться с разделами о спецоперации на Украине, редакция «Наш город» выяснила у заслуженного учителя РФ и историка.
На пресс-конференции 7 августа Владимир Мединский рассказал, какие изменения произошли в учебнике для старшеклассников. По его словам, в школу они поступят как раз к началу учебного года.
«[Учебники] полностью переработаны, переписаны разделы „70-е“, „80-е“, „90-е“ и „нулевые“ годы. Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного», — рассказал Мединский.
«Писали своей рукой» как раз и смущает педагогов и историков. Нисколько не умоляя заслуги составителей учебника, собеседники считают, что разделы о СВО слишком поспешно внесены в учебные пособия. Историк Иван Миронов подчеркивает, что для исторического осмысления и анализа событий нужны как минимум несколько лет. Обычно учебники пишут на основе защищенных диссертаций и кандидатских ведущих ученых.
«Авторы учебников конъюнктурно „от балды“ рассказывают детям, как и что произошло, сами мало понимая, что происходит, для чего это делается и вообще какие реальные цели преследуется в СВО», — говорит Миронов.
В учебнике, который состоит из 55 параграфов, совмещены история России и история зарубежных стран. При этом примерно 15-17 параграфов посвящены последним событиям современной России. Заслуженный учитель РФ, преподаватель истории, кавалер медали «Патриот России» Александр Снегуров говорит, что учителя, которым меньше чем через месяц нужно встать перед классом и начать говорить о событиях в России и мире с детьми, этот учебник еще не видели — в школы он пока не поступил.
«Слишком торопливо это внедрение с чисто методической позиции, меня это беспокоит. Хотя бы год [нужен] на тестирование… Не бывает учебника без шероховатостей. Какие возникают проблемы, что неясно, какие вопросы задают, какие критические замечания возникают — все это должно учитываться», — замечает Снегуров. Он добавил, что предыдущие учебники истории иногда проходили несколько редакций, прежде чем их утверждали в качестве учебного пособия для всей страны.
Преподаватель истории считает, что перед его коллегами стоит сложная задача: без лишних эмоций, шатания и раздрая сообщить детям о причинах начала СВО, при этом сделать акцент на гуманистических ценностях, сбережения народа, стабилизации ситуации. Он также подчеркивает, что не нужно трансляции трагических обстоятельств, хотя без этого в исторической науке не обойтись, тем не менее нужно глядеть перспективно, видеть пути для компромисса.
«Тут важна позиция педагогов. Учебник могут и не открыть вовсе. Мы на него не рассчитываем, какой бы он замечательный ни был. А на педагога, на его жизненный опыт, мудрость, способность находить те слова и формулировки, которые уместно звучат, не вызывают обид, не раздражают — очень надеемся. Для этого должна быть соответствующая атмосфера в классе, доверие между учащимися и педагогом, если этого не будет, то никакой учебник истории не поможет», — убежден учитель.
Миронов подчеркивает, что многие учителя, скорее всего, в теме СВО ограничатся сухими фактами в рамках, разрешенных законодательством.
«Не стоит сейчас ставить каких либо оценок, потому что одни оценки могут ввести в заблуждение, другие оценки спровоцировать преследование со стороны власти. Как мы можем касаться темы, если не можем официально анализировать события, которые происходят сегодня на фронте?» — задается вопросом историк.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ЕГЭ по истории включат вопросы о специальной военной операции.