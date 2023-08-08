Тюменских школьников будут учить истории по новым учебникам с разделом СВО

В учебнике, который состоит из 55 параграфов, совмещены история России и история зарубежных стран. При этом примерно 15-17 параграфов посвящены последним событиям современной России. Заслуженный учитель РФ, преподаватель истории, кавалер медали «Патриот России» Александр Снегуров говорит, что учителя, которым меньше чем через месяц нужно встать перед классом и начать говорить о событиях в России и мире с детьми, этот учебник еще не видели — в школы он пока не поступил.