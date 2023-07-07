К 1 сентября в Тюмени откроют самую большую школу в городе

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
«Это будет самая большая школа в Тюмени. Объект находится на финальной стадии строительства, завозятся оборудование и мебель. 1 сентября учреждение примет своих первых школьников. Микрорайон очень активно развивается и поэтому, когда определяли вместимость школы, рассчитывали, исходя из прогнозного расчета количества обучающихся», — сообщил Александр Моор в ходе проверки хода строительства школы.
По его словам, полностью все строительные работы завершат в июле этого года. Известно, что на строительство учебного заведения было потрачено более 2 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени родители «особых» детей ждут начала строительства новой коррекционной школы по улице Красных Зорь. Прежнее учебное заведение было демонтировано.