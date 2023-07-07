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К 1 сентября в Тюмени откроют самую большую школу в городе

7 июля 2023, 07:27
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени к 1 сентября откроется самая большая школа

Самую большую школу в Тюмени откроют 1 сентября в микрорайоне Тура. Учебное заведение примет полторы тысячи ребят.
«Это будет самая большая школа в Тюмени. Объект находится на финальной стадии строительства, завозятся оборудование и мебель. 1 сентября учреждение примет своих первых школьников. Микрорайон очень активно развивается и поэтому, когда определяли вместимость школы, рассчитывали, исходя из прогнозного расчета количества обучающихся», — сообщил Александр Моор в ходе проверки хода строительства школы.

По его словам, полностью все строительные работы завершат в июле этого года. Известно, что на строительство учебного заведения было потрачено более 2 миллиардов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени родители «особых» детей ждут начала строительства новой коррекционной школы по улице Красных Зорь. Прежнее учебное заведение было демонтировано.

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#Общество#Новости тюмени#Школы#Строительство#Дети#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор#Валентина Бурнашева#Касается каждого
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