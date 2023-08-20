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Тюменский школьник открыл мини-музей СССР

Тюменский школьник открыл мини-музей СССР

20 августа 2023, 10:52
Фото: Озон
Тюменский школьник собрал более 200 экспонатов эпохи СССР и открыл свою выставку. Выставочный зал он организовал у в селе Усть-Ламенка Голышмановского округа. За два месяца 15-летний Илья Ялалов организовал около 30 экскурсий.
Сюжет
Тюмень
«Коллекционированием я увлёкся в прошлом году. Стал часто заглядывать в городской антикварный магазин. Поначалу покупал там открытки, монеты, банкноты, а позже пластинки, в том числе виниловые. Мне нравится слушать их», — рассказал тюменец.

Собранные экспонаты он хранил в деревенском сарае, показывал их только родственникам и друзьям. В январе этого года он создал группу «Машина времени» в социальной сети ВКонтакте — так у него появился виртуальный музей.

На летних каникулах решил устроить показ своей коллекции в Усть-Ламенке. Его идею поддержали в муниципалитете. Под выставку юноше выделили помещение в Доме культуры, пишет tmn.aif.ru.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в аэропорту Рощино сотрудники таможни задержали женщину со старинной французской монетой. Женщина пыталась вывезти ее в качестве подарка монету, являющуюся культурной ценностью.

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