Тюменский школьник открыл мини-музей СССР

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
«Коллекционированием я увлёкся в прошлом году. Стал часто заглядывать в городской антикварный магазин. Поначалу покупал там открытки, монеты, банкноты, а позже пластинки, в том числе виниловые. Мне нравится слушать их», — рассказал тюменец.
Собранные экспонаты он хранил в деревенском сарае, показывал их только родственникам и друзьям. В январе этого года он создал группу «Машина времени» в социальной сети ВКонтакте — так у него появился виртуальный музей.
На летних каникулах решил устроить показ своей коллекции в Усть-Ламенке. Его идею поддержали в муниципалитете. Под выставку юноше выделили помещение в Доме культуры, пишет tmn.aif.ru.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в аэропорту Рощино сотрудники таможни задержали женщину со старинной французской монетой. Женщина пыталась вывезти ее в качестве подарка монету, являющуюся культурной ценностью.