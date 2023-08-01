Внимание! В районе автовокзала не работает несколько светофоров

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
В Тюмени сразу несколько светофоров перестали работать. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, аварийное отключение произошло на следующих улицах:
Ул. Пермякова — ул. Энергетиков,
Ул. Пермякова — Автовокзал,
Ул. Рижская — ул. Парфенова,
Ул. Рижская — ул. Севастопольская,
Ул. Рижская — ул. Тульская,
Ул. Энергетиков — ул. Парфенова
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщал, что В Тюмени в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установят два «умных» светофора. Информацию о потоке автомобилей, полученную с их помощью, будут использовать специалисты, занимающиеся ремонтом дорог.