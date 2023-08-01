Внимание! В районе автовокзала не работает несколько светофоров

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщал, что В Тюмени в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установят два «умных» светофора. Информацию о потоке автомобилей, полученную с их помощью, будут использовать специалисты, занимающиеся ремонтом дорог.