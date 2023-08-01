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Внимание! В районе автовокзала не работает несколько светофоров

1 августа 2023, 03:50
Фото: 1MI
Тюменские светофоры перестанут работать на два часа
Аварийное отключение будет длится около двух часов.
Сюжет
ДТП

В Тюмени сразу несколько светофоров перестали работать. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, аварийное отключение произошло на следующих улицах:

Ул. Пермякова — ул. Энергетиков,

Ул. Пермякова — Автовокзал,

Ул. Рижская — ул. Парфенова,

Ул. Рижская — ул. Севастопольская,

Ул. Рижская — ул. Тульская,

Ул. Энергетиков — ул. Парфенова

Автомобиль сбил мотоциклиста во время аварийного отключения светофора в Тюмени
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Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщал, что В Тюмени в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установят два «умных» светофора. Информацию о потоке автомобилей, полученную с их помощью, будут использовать специалисты, занимающиеся ремонтом дорог.

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#ДТП#Светофор#Машина#Анастасия Ильина
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