nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Изображение материала

Два «умных» светофора появятся на объездной дороге в Тюмени

27 июля 2023, 14:57
Фото: 1MI
«Умные» светофоры смогут распределять потоки автомобилей, в зависимости от загруженности дорог.

В областной столице установили два «умных» светофора: один — возле индустриального парка «Боровских», другой — на Обходе Тюмени. Новые объекты появятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время подрядной организацией производится установка дополнительного оборудования на первом светофоре: там 5 камер отслеживают поток автомобилей и ситуацию на дорогах. Информацию по легковым и грузовым машинам, а также по общественному транспорту, обработанную нейросетями, будут использовать специалисты, планирующие проводить ремонт.

На второй точке установят аналогичную интеллектуальную систему, сообщают в ГУС ТО.

В настоящее время в Тюмени работают уже 5 «умных» светофоров. Один из них расположен на перекрестке Монтажников и Широтной.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы требуют отремонтировать участок трассы Боровский — Тюмень, с которого было снято дорожное полотно.

В Тюмени скоро откроют новый поворот с Объездной дороги на Мельникайте
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Светофоры#Движение#Дорожное движение#Касается каждого#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
Вчера, 12:02
Это 186 регион! Автоледи выехала на встречку в центре Тюмени и начала качать права
Сегодня, 13:05
«Оставить или выдворить?»: нужны ли мигранты в Тюменской области?
Сегодня, 07:17
«Компании банкротятся, а они богатеют»: тюменский холдинг ARSIB увеличивает доходы
Сегодня, 08:46
Запретная любовь: тюменского следователя застали в объятиях смотрящего
Сегодня, 07:04
Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Украине (видео)
Сегодня, 08:13