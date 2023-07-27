Два «умных» светофора появятся на объездной дороге в Тюмени

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В областной столице установили два «умных» светофора: один — возле индустриального парка «Боровских», другой — на Обходе Тюмени. Новые объекты появятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В настоящее время подрядной организацией производится установка дополнительного оборудования на первом светофоре: там 5 камер отслеживают поток автомобилей и ситуацию на дорогах. Информацию по легковым и грузовым машинам, а также по общественному транспорту, обработанную нейросетями, будут использовать специалисты, планирующие проводить ремонт.
На второй точке установят аналогичную интеллектуальную систему, сообщают в ГУС ТО.
В настоящее время в Тюмени работают уже 5 «умных» светофоров. Один из них расположен на перекрестке Монтажников и Широтной.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы требуют отремонтировать участок трассы Боровский — Тюмень, с которого было снято дорожное полотно.