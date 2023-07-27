Два «умных» светофора появятся на объездной дороге в Тюмени

В настоящее время подрядной организацией производится установка дополнительного оборудования на первом светофоре: там 5 камер отслеживают поток автомобилей и ситуацию на дорогах. Информацию по легковым и грузовым машинам, а также по общественному транспорту, обработанную нейросетями, будут использовать специалисты, планирующие проводить ремонт.