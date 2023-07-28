«Катитесь вон из города»: в Тюмени электросамокаты все чаще попадают в ДТП

Одна из аварий с участием электросамоката произошла вчера. 42-летний мужчина на пересекал на шеринговом ТС улицу 30 лет Победы и в него влетел водитель автомобиля «Дэу». Несмотря на то, что водитель самоката двигался по пешеходному переходу, он не спешился, а потому его выезд на оживленную дорогу сложно было предсказать.