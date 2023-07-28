«Катитесь вон из города»: в Тюмени электросамокаты все чаще попадают в ДТП

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
По данным ГИБДД по Тюменской области, в этом году произошло уже, как минимум, 50 ДТП, в которых пострадали 54 человека, в том числе 21 ребенок.
Одна из аварий с участием электросамоката произошла вчера. 42-летний мужчина на пересекал на шеринговом ТС улицу 30 лет Победы и в него влетел водитель автомобиля «Дэу». Несмотря на то, что водитель самоката двигался по пешеходному переходу, он не спешился, а потому его выезд на оживленную дорогу сложно было предсказать.
«Я всем сердцем ненавижу каждый электросамокат. С их появлением в городе движение изменилось в худшую сторону. Вдобавок они сейчас и на пешеходных дорожках летают и на полосах автотранспорта. Кегли без мозгов, иначе их не могу назвать. Давно пора запретить эти штуки», — считает тюменский автомобилист.
Действительно, с 1 марта были внесены изменения в правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочие средства индивидуальной мобильности приравнены к полноценным участникам дорожного движения. По задумке, у водителей этой категории транспортных средств должны быть свои дорожные знаки, права и обязанности, которые необходимо соблюдать. Однако пока движение электросамокатов в городе так и остается беспорядочным.
Безумцев, мчащихся на перекладине с двумя колесами и моторчиком можно заметить на самых опасных и высокоскоростных улицах города. Несмотря на то, что водители СИМ стараются держаться у края дороги, они все же подвергают себя смертельной опасности.
Однако электросамокаты на пешеходных дорожках не менее опасны. В Тюмени уже зарегистрирован случай смерти пенсионерки, в которую влетела пара на этом виде транспорта. Женщина скончалась в больнице от полученных травм, а парню, что был за рулет грозит реальный срок.
Многие тюменцы убеждены, что негативные последствия использования электросамокатов слишком велики, а потому этот вид транспорта вовсе стоит запретить на территории региона. Как максимум, можно разрешить их использование в специально отведенных закрытых зонах.
«Эти самокаты и для их водителей опасны и для всех остальных участников дорожного движения. Вон в Сочи постепенно запрещают их использование и нам уже пора. А то, как обычно, копим число жертв, пока пинка не получим, чтобы это прекратить», — говорит тюменская автоледи.
Глава Сочи Алексей Копайгородский действительно сообщал о введении запрета на использование электросамокатов на городских набережных, в парках, скверах и на конкретных улицах. также в Сочи запрещена организация пунктов проката средств индивидуальной мобильности вблизи организаций образования и спорта.
В нашем телеграм-канале мы провели ряд опросов, в которых поучаствовало более тысяч тюменцев. Так, 60% респондентов уверены, что для управления электросамокатом обязательно нужны водительские права. 31% считают, что в этом нет необходимости, 9% — все равно.
Но некоторые тюменцы уже дошли до того, что стали бороться с ненавистным видом транспорта самостоятельно, представители шерингов, работающих в Тюмени уже отмечали, что бывают случаи вандализма — горожане намеренно уничтожают электросамокаты.
«Я полностью поддерживаю идею полного запрета этого вида транспорта. У нас и так в городе высокая аварийность. У водителя электросамоката шанс выжить в ДТП минимальный. Его же ничего не защищает! А водитель на себя грех возьмет, если собьет и убьет его. Причем у нас они же парами на самокатах ездят, никогда не спешиваются и летают на максимальной скорости по дорогам!», — рассуждает тюменский водитель.
«Наш город» провел небольшой эксперимент. Час мы провели на перекрестке улиц Республики и Первомайской. Здесь на каждом углу рядами стоят электросамокаты, которые пользуются огромным спросом.
За время эксперимента из 86 водителей электросамокатов, 26 находились на этом виде транспорта с еще одним человеком, что является нарушением. Но главное — 19 человек пересекли этот участок дороги на красный сигнал светофора и лишь 2 спешились, прежде чем пересечь перекресток.
Также многократно водители электросамокатов едва не врезались в пешеходов, которые массово переходили одну из улиц. Но даже недовольные вскрики людей едва не попавших под колеса, не способствовали тому, чтобы водитель все же спешился.
А потому вопрос регулирование движения электросамокатов в городе стоит особенно остро и требует вмешательства компетентных органов. Горожане предполагают, что полный запрет этого вида транспорта хоть и вызовет недовольства у многих жителей, но все же положительно скажется на безопасности дорожного движения в городе.