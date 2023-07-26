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Мотоциклист попал под колеса автомобиля минувшей ночью в Тюмени

26 июля 2023, 01:32
Фото: 1MI
Очевидцы в социальной сети Вконтакте сообщили, что минувшей ночью водитель мотоцикла столкнулся с легковым автомобилем в районе ДК «Строитель».
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ДТП

Тюменцы добавили, что ДТП произошло во время аварийного отключения светофоров с 21.10. По их словам, мотоциклист остановился, чтобы пропустить пешехода, а водитель автомобиля въехал в него.

«Очень интересно, что на момент аварии не были включены ни фонари, ни светофор. И, о чудо, когда человек уже лежит на асфальте — все работает, все моргает!» — написал один из очевидцев в паблике «ЧС Тюмень».

О состоянии пострадавшего не сообщили. Комментарии от пресс-службы департамента здравоохранения и ГИБДД по Тюменской области ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что на Московском тракте мужчина за рулем иномарки не пропустил мотоциклиста. Легковой автомобиль загорелся, оба водителя получили травмы.

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Фото: ЧС Тюмень
#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Ул. Республики#Мотоциклы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы
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