Два человека пострадали в ДТП с фурой на федеральной трассе Тюмень — Омск

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 28 июля, на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург столкнулись бензовоз и трактор «Белорус». От удара трактор отбросило с проезжей части в кювет. 57-летний тракторист скончался на месте аварии.