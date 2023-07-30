Два человека пострадали в ДТП с фурой на федеральной трассе Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Два человека пострадали в жестком дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня на федеральной трассе Тюмень — Омск. Здесь столкнулись Volkswagen Touareg и большегруз MAN.
Как сообщили «Нашему Городу» в противопожарной службе Тюменской области, после удара кроссовер загорелся. Водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, их госпитализировали. Водитель фуры не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 28 июля, на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург столкнулись бензовоз и трактор «Белорус». От удара трактор отбросило с проезжей части в кювет. 57-летний тракторист скончался на месте аварии.