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Два человека пострадали в ДТП с фурой на федеральной трассе Тюмень — Омск

30 июля 2023, 14:16
Фото: Противопожарная служба Тюменской области
От удара один из авто загорелся.
Сюжет
Тюмень

Два человека пострадали в жестком дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня на федеральной трассе Тюмень — Омск. Здесь столкнулись Volkswagen Touareg и большегруз MAN.

Как сообщили «Нашему Городу» в противопожарной службе Тюменской области, после удара кроссовер загорелся. Водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, их госпитализировали. Водитель фуры не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 28 июля, на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург столкнулись бензовоз и трактор «Белорус». От удара трактор отбросило с проезжей части в кювет. 57-летний тракторист скончался на месте аварии.

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