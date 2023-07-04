Тюменцы могут остаться без речных прогулок из-за обмеления Туры

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
За последние сутки он понизился на 1 сантиметр, с 30 июня — на 6 сантиметров.
По данным архива Центра регистра и кадастра, минимальный уровень воды в Туре 4 июля, -20 сантиметров, был зарегистрирован в 2021 году, максимальный, 649 сантиметров, в 2003 году.
В 2021 году обмеление Туры стало рекордным за последние 30 лет. Самый низкий уровень реки за все время наблюдений был зарегистрирован в августе 1975 года — тогда он составил -74 сантиметра над нулевой отметкой.
По мнению экспертов, основной причиной понижения уровня воды в реке являются жаркая погода и отсутствие осадков. По мнению профессора кафедры «Экологии и рационального природопользования» Аграрного университета Александра Моторина, естественный подъем воды рано или поздно произойдет. Однако одними осадками стабилизировать ситуацию не получится — для подъема уровня воды в реках нужно проводить работы по восстановлению родников, забитых мелкими дисперсными наносами.
Между тем, в Тюменской области с начала июня введен режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в реке Туре.
Органам РСЧС поручено организовать непрерывный мониторинг за гидрометеорологической и гидрологической обстановкой на Туре, принять меры по обеспечению поддержания необходимого уровня воды в реке в целях бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению, принять оперативные меры по предупреждению возникновения и развития ЧС.
По заверениям губернатора Тюменской области, город без воды не останется.
По прогнозам метеорологов, в среду в Тюмени ожидаются кратковременные дожди, грозы и температура воздуха +31…+33. В четверг и пятницу зной не отступит — термометры покажут +27…+32. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, скорость ветра составит 6-11 метров в секунду с порывами до 15-17 м/с.