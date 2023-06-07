Из-за обмеления Туры губернатор Моор ввел режим повышенной готовности

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Updated Сегодня, 04:30
«Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органам управления и сил муниципальных звеньев, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — указано в опубликованном документе.
Органам РСЧС поручено организовать непрерывный мониторинг за гидрометеорологической и гидрологической обстановкой на Туре, принять меры по обеспечению поддержания необходимого уровня воды в реке в целях бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению, принять оперативные меры по предупреждению возникновения и развития ЧС.
«В последние годы уровень воды в реке Туре снижается. Для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий, мы разрабатываем решения, которые позволят обеспечивать работу водозаборных сооружений», — пояснил в своем тг-канале губернатор.
На данный момент уровень воды в Туре составляет минус 20 сантиметров над нулем поста. За последние сутки он уменьшился на 1 сантиметр. 1 июня он составлял 6 сантиметров над нулевой отметкой — почти за неделю он понизился на 26 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце мая уровень воды в Туре за сутки сократился на 8 сантиметров. По словам специалистов, с приходом в регион дождей, ситуация улучшится — в 2022 году из-за обильных дождей к середине лета Тура поднялась до 300 сантиметров.