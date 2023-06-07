Из-за обмеления Туры губернатор Моор ввел режим повышенной готовности

На данный момент уровень воды в Туре составляет минус 20 сантиметров над нулем поста. За последние сутки он уменьшился на 1 сантиметр. 1 июня он составлял 6 сантиметров над нулевой отметкой — почти за неделю он понизился на 26 сантиметров.