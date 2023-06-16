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Останемся без воды? Чем грозит тюменцам обмеление Туры

16 июня 2023, 06:57
Фото: тг-канал Александр Моор

Тюменцы не останутся без воды из-за обмеления Туры

Жители Тюмени не останутся без водоснабжения из-за обмеления Туры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
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Тюмень
«Город без воды не останется. Способы решения проблем с водоснабжением из-за обмеления реки имеются», — пояснил губернатор в беседе с 72.ру.

По данным гидропоста, за последние сутки уровень воды в Туре в Тюмени понизился еще на 4 сантиметра и теперь составляет -55 сантиметров над нулем поста. Накануне он был -51 сантиметр.

Из архивных данных Центра регистра и кадастра, ранее минимальный уровень воды в реке Тура, 41 сантиметр, был зарегистрирован в 2021 году, максимальный, 748 сантиметров, в 2002 году. Абсолютный минимум, -79 сантиметров над нулем поста, наблюдался 4 сентября 2022 года.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков в идее дождя в Тюмени не ожидается. Кратковременные дожди вероятны во вторник и четверг, 20 и 22 июня. Среднесуточная температура воздуха составит +17…+19.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 6 июня из-за снижения уровня воды в Туре губернатор Александр Моор ввел режим повышенной готовности. Контролирующим органам поручено организовать мониторинг за гидрометеорологической и гидрологической обстановкой на Туре. В случае необходимости принять меры по обеспечению поддержания необходимого уровня воды в реке в целях бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению.

Из-за обмеления Туры губернатор Моор ввел режим повышенной готовности
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