В Тюмени продолжает мелеть Тура, несмотря на прохладу и дожди

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
По данным гидропоста, за последний сутки уровень воды в Туре понизился на три сантиметра и сегодня составляет -59 сантиметров над нулем поста. 20 июня он находился на отметке -62 сантиметра.
Согласно архивным данным Центра регистра и кадастра, 30 июня минимальный уровень воды в Туре, -21 сантиметр, был зарегистрирован в 2021 года, максимальный, 651 сантиметр, в 2003 году.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменскую землю в июле вернется 30-градусная жара. По прогнозам метеорологов, в субботу, 1 июля, воздух прогреется до +30. Существенных осадков при этом не ожидается.