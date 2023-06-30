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В Тюмени продолжает мелеть Тура, несмотря на прохладу и дожди

30 июня 2023, 07:10

Ливневые дожди не остановили обмеление Туры в Тюмени

В Тюмени продолжает мелеть река Тура. Дождливая погода только на время приостановила скорость убывания воды в реке, но существенно ситуация не изменила.
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Тюмень

По данным гидропоста, за последний сутки уровень воды в Туре понизился на три сантиметра и сегодня составляет -59 сантиметров над нулем поста. 20 июня он находился на отметке -62 сантиметра.

Согласно архивным данным Центра регистра и кадастра, 30 июня минимальный уровень воды в Туре, -21 сантиметр, был зарегистрирован в 2021 года, максимальный, 651 сантиметр, в 2003 году.

Ранее «Наш Город» писал, что на тюменскую землю в июле вернется 30-градусная жара. По прогнозам метеорологов, в субботу, 1 июля, воздух прогреется до +30. Существенных осадков при этом не ожидается.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Река Тура#Обмеление#Тюменская область
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