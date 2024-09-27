nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 05:59

Published 27 сентября, 05:59

Modified 27 сентября, 06:01

Updated 27 сентября, 06:01

Тест — сможете ли вы отличить названия настоящих деревень и сел от вымышленных.

Тест — родная деревня! Сможете отличить реальные деревни и села от вымышленных?

27 сентября 2024, 05:59
Фото: 1MI
Тест — сможете ли вы отличить названия настоящих деревень и сел от вымышленных.

Тест — сможете ли вы отличить названия настоящих деревень и сел от вымышленных

Топонимика Тюменской области удивительна. Здесь встречаются населенные пункты с самыми необычными названиями. Мы решили проверить, сможете ли вы отличить настоящие названия от вымышленных.
Сможете отличить реальные деревни и села от вымышленных?
Тест

Мы подготовили для вас 10 испытаний. В каждом вопросе будет по 4 варианта названия населенного пункта Тюменской области, три из них вымышленные, а один — настоящий. Вам нужно найти правду. Готовы? Поехали!

Читайте также:
Кто свояк и золовка? Тест — сможете ли вы правильно назвать всех своих родственниковКуда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?Сила копейки. Тест — сможете ли вы вспомнить цены времен СССР?
#Алиса Вернер#Общество#Тесты#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Развлечение#Развлечения
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика