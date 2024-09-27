Тест — родная деревня! Сможете отличить реальные деревни и села от вымышленных?

Сможете отличить реальные деревни и села от вымышленных?

Мы подготовили для вас 10 испытаний. В каждом вопросе будет по 4 варианта названия населенного пункта Тюменской области, три из них вымышленные, а один — настоящий. Вам нужно найти правду. Готовы? Поехали!