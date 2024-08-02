Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
2 августа 2024, 05:28
Фото: 1MI
Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
Знали ли вы, что деление продуктов на фрукты и овощи существует только в хозяйственном аспекте? Биологи таких видов не выделяют вовсе! А вот ягоды есть и в классификации ученых. Сможете не запутаться и правильно назвать продукты?
Тест
Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?
Мы все же примем то, что в бытовой классификации есть овощи, фрукты и ягоды. Но что есть что? Давайте узнаем!