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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?

Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?

2 августа 2024, 05:28
Фото: 1MI
Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?

Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?

Знали ли вы, что деление продуктов на фрукты и овощи существует только в хозяйственном аспекте? Биологи таких видов не выделяют вовсе! А вот ягоды есть и в классификации ученых. Сможете не запутаться и правильно назвать продукты?
Тест
Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?

Мы все же примем то, что в бытовой классификации есть овощи, фрукты и ягоды. Но что есть что? Давайте узнаем!

#Алиса Вернер#Общество#Тесты#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Овощи#Ягоды#Фрукты#Развлечение#Развлечения
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