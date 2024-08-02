Куда кукурузу?! Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?

Тест — сможете ли вы назвать, что перед вами — фрукт, овощ или ягода?

Знали ли вы, что деление продуктов на фрукты и овощи существует только в хозяйственном аспекте? Биологи таких видов не выделяют вовсе! А вот ягоды есть и в классификации ученых. Сможете не запутаться и правильно назвать продукты?