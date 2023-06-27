Тюменец в районе Дома Обороны терроризирует жильцов

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему городу» подтвердили, что мужчина был доставлен в отдел полиции N 8 УМВД России по г. Тюмени. В настоящее время в причинах и обстоятельствах произошедшего разбирается участковый уполномоченный полиции.