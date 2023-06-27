Тюменец в районе Дома Обороны терроризирует жильцов

Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
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Updated Сегодня, 02:44
Так, в минувшее воскресенье мужчина разбил припаркованный во дворе автомобиль: сломал стекло, фару и оставил вмятину на передней дверце, после чего ринулся на детскую площадку. Детям, по словам очевидцев, удалось сбежать.
«Меня не было дома, и о том, что произошло с моей машиной, я узнал со слов соседей. Как мне сообщили, данный товарищ встречается с жительницей первого подъезда и терроризирует всех жильцов, регулярно устраивает дебоши с большей или меньшей степенью разрушительности. Так, например, он может посреди ночи долбить и пинать входную подъездную дверь или разбить окна в подъезде между этажами. Несколько раз вызывали полицию и его забирали, но потом отпускали, и всё повторялось», — рассказал местный житель в одном из пабликов социальной сети Вконтакте.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему городу» подтвердили, что мужчина был доставлен в отдел полиции N 8 УМВД России по г. Тюмени. В настоящее время в причинах и обстоятельствах произошедшего разбирается участковый уполномоченный полиции.
Владелец пострадавшего автомобиля сообщил, что даже в городском отделе молодой человек вёл себя неадекватно.
«В ожидании, когда меня примет участковый, я слышал, как кто-то очень сильно пинает закрытую железную дверь, вероятно, собираясь ее выбить. Удары по двери с разной периодичностью не прекращались около получаса», — рассказал заявитель.
Ранее «Наш город» писал, что местные жители жалуются на фриков в центре Тюмени: вчера они приставали к прохожим на остановке «Улица Холодильная». До этого их часто видели в районе Дома Обороны.