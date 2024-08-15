Умвд по тюмени

На чем ездят представители экстренных служб Тюменской области

Для обывателя все машины МЧС и УМВД примерно одинаковые, однако у каждого вида есть свое назначение. С автомобилями бригад скорой помощи та же история, помимо очевидного различия во внутренней укомплектовке, есть и значимые характеристики для машины.