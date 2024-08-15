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Умвд по тюмени

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2024
У полиции Тюмени появился новый руководитель
На должность начальника управления МВД России по Тюмени назначен полковник полиции Дмитрий Ерошов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте УМВД России по Тюменской области.
15 августа, 05:48
2023
В Тюмени прекращены поиски пропавшего 14-летнего подростка
25 августа 2023, 16:32
Тюменец в районе Дома Обороны терроризирует жильцов
Жильцы дома по адресу Садовая, 133, жалуются на неадекватного тюменца, который, по их словам, терроризирует людей, проживающих в первом подъезде.
27 июня 2023, 01:19
Сбежавшего с места смертельной аварии на Камчатской водителя Kia Rio нашли
В Тюмени задержали водителя Kia Rio, устроившего смертельную аварию накануне утром на улице Камчатской и уехавшего с места происшествия.
20 мая 2023, 07:40
Тюменец выкинул кошку из окна 5 этажа дома на Тульской
27 апреля 2023, 04:37
Неожиданно. В парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь
Тюменские полицейские обратились в суд с иском на ООО «Студия 83». Компания зарегистрирована, как салон красоты, но оказывает услуги эротического массажа.
25 апреля 2023, 08:01
«Уделали подъезды в крови и таскали за собой ребенка»: соседи устроили кровавую бойню
Местные жители боятся своих неадекватных соседей в доме по улице Димитрия Менделеева, 12, корпус 1. По словам анонимного подписчика паблика «ЧС Тюмень», их ребёнок кидается опасными предметами с балкона и разбивает машины, а его родители устраивают жестокие драки.
24 апреля 2023, 10:56
Около медуниверситета задержали мужчину с наркотиками
Вчера утром, 9 апреля, в районе Тюменского ГМУ по улице Одесской, задержали водителя. По словам очевидцев, он перевозил крупную партию наркотиков. Информация об этом появилась в социальной сети Вконтакте, в паблике «ЧС Тюмень».
10 апреля 2023, 11:24
На чем ездят представители экстренных служб Тюменской области
Для обывателя все машины МЧС и УМВД примерно одинаковые, однако у каждого вида есть свое назначение. С автомобилями бригад скорой помощи та же история, помимо очевидного различия во внутренней укомплектовке, есть и значимые характеристики для машины.
7 апреля 2023, 08:49
В Тюмени не хватает 360 сотрудников полиции
30 марта 2023, 11:57
Полицейские поймали преступников, укравших джойстик в ТРЦ «Сити Молл»
Следователи выяснили, что парни 1998 и 2000 годов рождения, заранее спланировали ограбление. Они планировали похитить геймпад из коробки и спрятать его под куртку. Позже украденное они сдали в комиссионный магазин. Вырученные средства преступники потратили на личные нужды.
24 марта 2023, 04:07
В Тюмени около ЦУМа полиция массово проверяет подростков на «ЧВК Рёдан». Видео
28 февраля 2023, 13:01
Итоги недели: проверка УМВД, еще одна платная парковка, как прошло Крещение
22 января 2023, 16:46
Тюменские полицейские отмывают деньги на фейковых работах
20 января 2023, 03:53
2022
В Тюмени усилят контроль за работой силовых структур
В нашем городе формируется новый состав общественников, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Стать участником Общественного совета может любой местный житель, нужно только быть инициативным и иметь активную гражданскую позицию.
31 декабря 2022, 03:28
В Тюменской области растет число зарегистрированных преступлений
МВД РФ опубликовали статистику по раскрываемости преступлений. По числу совершенных противоправных действий в 2022 году Тюменская область опережает ХМАО и ЯНАО.
23 ноября 2022, 11:37
Тюменский суд рассмотрит апелляцию по делу о надписи «Нет *!»
В Центральный райсуд 28 октября поступила апелляционная жалоба на постановление по административному делу в отношении тюменки Алисы К. Пресс-служба тюменских судов отмечает, что представители УМВД России по г. Тюмени просят отменить решение суда от 12 октября и назначить новое рассмотрение.
28 октября 2022, 10:44
Тюменская полиция проводит проверку из-за мужчины, попавшего в больницу с отравлением
В минувшее воскресенье, 16 октября, в районе 10 часов утра от дома на улице Игримской, 22 в ОКБ № 2 был доставлен неустановленный мужчина. Данная информация была размещена в сообществе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы».
17 октября 2022, 05:51

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