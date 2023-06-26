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В центре Тюмени разгуливают фрики: они угрожают детям насилием

26 июня 2023, 08:45
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают об неадекватных фриках на Холодильной

Сегодня утром тюменцы заметили фриков в районе остановки «Улица Холодильная». Об этом они сообщили в паблике «ЧС Тюмень».
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Странно одетые мужчина и женщина приставали к прохожим. На молодом человеке в синем парке были надеты сапоги на каблуках и короткая юбка. Он вёз детскую коляску с хламом.

«Они вели себя неадекватно по отношению к детям и угрожали насилием, и ведь на самом деле могут напасть на кого-нибудь, неизвестно, что у таких в голове», — рассказал очевидец.

В комментариях под постом тюменцы рассказали, что часто видят этих людей в районе Дома Обороны. Местные жители добавили, что они не агрессивны, если их не трогать.

Ранее «Наш город» писал, что по центру Тюмени разгуливал обнажённый мужчина. Сотрудники ДПС поймали его и передали медицинским работникам.

В Тюмени по улицам города разгуливал голый мужчина. Фото
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Фото: ЧС Тюмень
#Елена Чебоксарова#Фрики#Жалоба#Общество#Тюменцы
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