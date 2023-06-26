В центре Тюмени разгуливают фрики: они угрожают детям насилием

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Странно одетые мужчина и женщина приставали к прохожим. На молодом человеке в синем парке были надеты сапоги на каблуках и короткая юбка. Он вёз детскую коляску с хламом.
«Они вели себя неадекватно по отношению к детям и угрожали насилием, и ведь на самом деле могут напасть на кого-нибудь, неизвестно, что у таких в голове», — рассказал очевидец.
В комментариях под постом тюменцы рассказали, что часто видят этих людей в районе Дома Обороны. Местные жители добавили, что они не агрессивны, если их не трогать.
Ранее «Наш город» писал, что по центру Тюмени разгуливал обнажённый мужчина. Сотрудники ДПС поймали его и передали медицинским работникам.