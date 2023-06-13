В Тюмени по улицам города разгуливал голый мужчина. Фото

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Правда, после того, как ему сделали замечание, он и вовсе снял нижнее белье. Однако далеко в таком виде уйти ему не удалось — неравнодушные горожане сдали нудиста сотрудникам ДПС.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что сотрудники полиции передали молодого человека медицинским работникам.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце мая в Тюмени в одном из ЖК местные жители заметили рядом с одной из детских площадок спящего на газоне голого мужчину. Как выяснилось, молодой человек был просто пьян.