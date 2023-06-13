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В Тюмени по улицам города разгуливал голый мужчина. Фото

13 июня 2023, 05:02
Фото: 1MI

В Тюмени по центру города разгуливал голый мужчина

Полуголого мужчину, разгуливающего по городу, заметили накануне вечером жители Тюмени. По словам очевидцев, несмотря на прохладную погоду, молодой человек был в одних трусах.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Правда, после того, как ему сделали замечание, он и вовсе снял нижнее белье. Однако далеко в таком виде уйти ему не удалось — неравнодушные горожане сдали нудиста сотрудникам ДПС.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что сотрудники полиции передали молодого человека медицинским работникам.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце мая в Тюмени в одном из ЖК местные жители заметили рядом с одной из детских площадок спящего на газоне голого мужчину. Как выяснилось, молодой человек был просто пьян.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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