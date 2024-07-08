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Дом Обороны

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Два района в Тюмени соединят четырехполосной дорогой и развязкой
Строительство пройдет в районе улиц Ставропольской и Московского тракта. Объекты планируется возвести до 2030 года.
8 июля, 09:04
«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублей
За столь внушительную цену будущему покупателю обещают «идеальный дом для счастливой жизни». Помимо банного комплекса, в стоимость также входят большой гараж и зона барбекю.
20 мая, 04:08
Переезжаем в Тюмень: новый ЖК строится рядом с главными достопримечательностями
8 апреля, 11:16
2023
Тюменец в районе Дома Обороны терроризирует жильцов
Жильцы дома по адресу Садовая, 133, жалуются на неадекватного тюменца, который, по их словам, терроризирует людей, проживающих в первом подъезде.
27 июня 2023, 01:19
2022
В Тюмени у ТЦ «На Ямской» местные продавцы избавляются от птиц
Тюменка разместила видео с птицами, которые приклеились к картонке около ТЦ «На Ямской», в районе Дома Обороны. Она полагает, что местные продавцы киосков подобным способом пытаются от них избавиться.
17 ноября 2022, 14:53

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