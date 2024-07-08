Дом Обороны

В Тюмени у ТЦ «На Ямской» местные продавцы избавляются от птиц

Тюменка разместила видео с птицами, которые приклеились к картонке около ТЦ «На Ямской», в районе Дома Обороны. Она полагает, что местные продавцы киосков подобным способом пытаются от них избавиться.