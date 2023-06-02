«Мы с пассажиром стреляли друг в друга из бластеров». Тюменский таксист — о работе

— Есть различные варианты работы: на личном авто, арендованном и авто компании. В случае, если ты машину арендуешь, то организация, занимающаяся арендой, сама следит за авто и делает осмотр и ремонт (если, конечно, водитель не виноват в поломке или чем-то еще). В случаях, если ты работаешь на авто компании, то ты соблюдаешь их условия. Некоторые организации могут обязать тебя работать в определенном такси, а кто-то может потребовать половину заработанных денег. Условия у всех разные.