nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Изображение материала

«Мы с пассажиром стреляли друг в друга из бластеров». Тюменский таксист — о работе

2 июня 2023, 09:32
Фото: 1MI
Работа таксистом в Тюмени подойдет не многим
Почему таксист включает счетчик, когда еще не приехал? Тюменский таксист поделился тайнами работы.

Услугами такси пользуются практически все тюменцы. И это неудивительно — водитель может доставить тебя куда угодно. Летние прогулки, семейные застолья или встреча с друзьями — самое время воспользоваться услугами такси.

И, если для пассажиров нет ничего проще, чем заказать такси и доехать до места назначения, то, что же расскажет о своей профессии сам водитель? Мы пообщались с местным таксистом Кириллом и спросили у него, каким он видит свою работу

В Тюмени инвалид лишился зрения после того, как пожаловался на соседа в ГИБДД
Узнать подробнее

— Кирилл, что нужно, чтобы стать таксистом? Личный автомобиль, стаж, особые навыки?

— Сейчас мне 26 лет, работаю таксистом с 18, с того самого времени, как получил водительские права. Работаю таксистом не постоянно, а в промежутках между основной работой и временем, когда закрыта сессия.

Не могу точно рассказать о навыках. Знаю, что многим это работа не подойдет. Автомобилисты разбивают машины, уходят в минус и прочее. Если при этом заехать поесть или купить сигарет, то останешься ни с чем. Но мне эта работа нравится. Что касается стажа, некоторые организации берут водителей и с трехлетним опытом вождения.

— Таксист работает за процент?

— Есть различные варианты работы: на личном авто, арендованном и авто компании. В случае, если ты машину арендуешь, то организация, занимающаяся арендой, сама следит за авто и делает осмотр и ремонт (если, конечно, водитель не виноват в поломке или чем-то еще). В случаях, если ты работаешь на авто компании, то ты соблюдаешь их условия. Некоторые организации могут обязать тебя работать в определенном такси, а кто-то может потребовать половину заработанных денег. Условия у всех разные.

Вызов такси для многих превратился в обыденностьВызов такси для многих превратился в обыденность
Вызов такси для многих превратился в обыденность
Фото: 1MI

— В каких компаниях работали вы? Занимались ли частным извозом?

— В Яндексе, Максиме, НонСтопе и во многих других, существующих в Тюмени. Еще занимаюсь частным извозом. В среде таксистов это называется «заказом с руки» или «заказом с бордюра». Они приходят чаще ночью. Нужно кого-то забрать из клуба или с вокзала. То есть из места, куда многие не хотят или не могут поехать. За такие заказы таксист не платит никому комиссию, сам назначает цену.

— Есть ли категория граждан, которых вы не беретесь перевозить. Например, вы не перевозите животных или посылки? Какие пассажиры и их привычки вам не нравятся?

— Я беру заявки под настроение. Бывает до 40 заявок, бывает не беру вообще. Стараюсь возить всех. С животными, самокатами, посылками. Единственное, я не повезу невменяемого человека (под наркотическими средствами). В остальном мне все равно на привычки и поведение. Не люблю, когда в конце поездки пассажир понимает, что у него нет денег. Такое бывает крайне редко, но все же.

В Тюмени в основном люди адекватные и платежеспособные, даже в тарифе «эконом».

Если беру с животным или самокатом (велосипедом) обговариваю, что цена будет выше.

Скандал с тюменской тиктокершей в такси принял новый оборот
Узнать подробнее

— Существует ли система штрафов? Сколько зарабатывает таксист?

— Со штрафами я не сталкивался. Может они и есть, в компаниях, где таксист пашет по 12 часов, имея копейки.

В Тюмени «сезон» — это теплое летнее время, начиная с мая. Самый загруженный день — суббота. Все субботние сутки загружены, поток заказов нескончаем, а цена высокая. Можно заработать до 10 тысяч рублей в день в тарифе «Эконом».

— Как происходит принятие заказа? Вы видите заказы в программе, вам передает диспетчер?

— В Яндекс-такси заказ предлагается автоматически водителям, исходя из их местоположения и рейтинга. В остальных компаниях заявки выставлены в базе. Каждый выбирает заказ самостоятельно. Его могут выбрать несколько водителей одновременно. В таком случае он будет назначен ближайшему водителю или тому, у кого выше рейтинг.

В Тюмени «сезон» для таксистов — это теплое летнее время, начиная с маяВ Тюмени «сезон» для таксистов — это теплое летнее время, начиная с мая
В Тюмени «сезон» для таксистов — это теплое летнее время, начиная с мая
Фото: 1MI

— Вы упомянули о «сезоне». А когда для таксистов наступает «не сезон»?

— Это холодный осенний и весенний периоды. Ноябрь–декабрь и февраль–март.

— Расскажите о самых запоминающихся поездках, как негативных, так и позитивных?

— Очень много запоминающихся поездок. Одного пассажира возил по магазинам детских игрушек. Помогал ему выбрать бластеры для детей, мы вместе их тестировали в магазинах. Стреляли друг в друга поролоновыми пулями.

Была запоминающаяся парочка молодых людей, которые заказали такси с почасовой оплатой. Они ездили по алкомаркетам с целью украсть спиртные напитки. Когда я это понял, то просто уехал после того, как они зашли в очередной магазин.

Помню, когда учился на очном отделении, только начал работать в такси. Экономил время на обеде. Ел в промежутках между заказами. Сейчас я так не делаю. Питаюсь нормально, стараюсь ходить в кафе и уже потом ехать на вызов. Вот примета: если в кафе обедает много таксистов и полицейских, значит там недорого и вкусно.

Глава СПЧ призвал запретить работать в такси с иностранными правами
Узнать подробнее

— Что чаще всего тюменцы забывают в автомобилях?

— Редко, но бывает, что оставляют телефоны. Некоторые нетрезвые граждане могут оставить одежду. Как правило, они за ней не возвращаются. Я сутки вожу ее в багажнике, затем выкидываю.

— Водители такси верят в приметы на дорогах?

— Вот одна примета. Если человек стоит пьяный у бара в пять утра, то когда я привезу его домой, мне надо его нехило потрясти и сказать: «Доброе утро. Наш шаттл приземлился у вашего подъезда, будьте любезны оплатите и шагайте отдыхать».

Тюменцам не нравится, когда водитель еще не приехал, но уже включил ожиданиеТюменцам не нравится, когда водитель еще не приехал, но уже включил ожидание
Тюменцам не нравится, когда водитель еще не приехал, но уже включил ожидание
Фото: 1MI

— Я спросила горожан, что им больше всего не нравится в работе такси. Многие из них ответили, что им не нравится, когда водитель еще не приехал, но уже включил ожидание. Также большинство ответили, что им не нравится, когда таксист приезжает не к месту назначения, и людям приходится его искать. Что вы можете сказать об этом? Почему так происходит?

— Иногда подводит геолокация, показывает не ту точку. Это бывает крайне редко: если сеть перегружена или у водителя проблемы с телефоном. Второй вариант: если водитель наглый. Ему лень куда-то проехать, он встает у определенной точки. И третий вариант, так иногда делаю я, когда неудобно проехать, например, встал за домом, понимаю, что мне объезжать минут 7, а людям быстрее будет дойти до меня. Я просто приезжаю, звоню или пишу пассажирам, говорю, где я. Обычно люди соглашаются и сами приходят ко мне.

Ситуация, когда водитель еще не подъехал, но уже включил ожидание? Я делаю так обычно: жму кнопку, что я на месте, когда уже заворачиваю во двор. То есть в момент, когда людей еще нет на месте, они, например, спускаются или выходят из подъезда. В Яндексе, например, нельзя указать, что ты на месте, если тынаходишься более, чем в двухстах метрах.
Читайте также:
Совсем не домашняя: тюменцев накормили мороженым неизвестного происхожденияВ Тюмень вернулся запах гари. Где горит?
#Анастасия Ильина#Такси#Тюменская область
Подпишитесь
«Оправдают избиение или ужесточат наказание?»: дело экипажа ГИБДД рассмотрят с нуля
Сегодня, 06:58
Стали известны подробности трагедии на Демьяна Бедного: мужчина выпал с 10 этажа
Сегодня, 04:35
Жителям Тюмени разрешили купаться только в шести водоемах. Список
Сегодня, 06:25
Тюменцам разрешили жарить шашлыки, но есть условие
Сегодня, 04:56
Тюменцам объяснили, почему за май пришли такие большие счета за отопление
Сегодня, 05:04