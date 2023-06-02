«Мы с пассажиром стреляли друг в друга из бластеров». Тюменский таксист — о работе

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Услугами такси пользуются практически все тюменцы. И это неудивительно — водитель может доставить тебя куда угодно. Летние прогулки, семейные застолья или встреча с друзьями — самое время воспользоваться услугами такси.
И, если для пассажиров нет ничего проще, чем заказать такси и доехать до места назначения, то, что же расскажет о своей профессии сам водитель? Мы пообщались с местным таксистом Кириллом и спросили у него, каким он видит свою работу
— Кирилл, что нужно, чтобы стать таксистом? Личный автомобиль, стаж, особые навыки?
— Сейчас мне 26 лет, работаю таксистом с 18, с того самого времени, как получил водительские права. Работаю таксистом не постоянно, а в промежутках между основной работой и временем, когда закрыта сессия.
Не могу точно рассказать о навыках. Знаю, что многим это работа не подойдет. Автомобилисты разбивают машины, уходят в минус и прочее. Если при этом заехать поесть или купить сигарет, то останешься ни с чем. Но мне эта работа нравится. Что касается стажа, некоторые организации берут водителей и с трехлетним опытом вождения.
— Таксист работает за процент?
— Есть различные варианты работы: на личном авто, арендованном и авто компании. В случае, если ты машину арендуешь, то организация, занимающаяся арендой, сама следит за авто и делает осмотр и ремонт (если, конечно, водитель не виноват в поломке или чем-то еще). В случаях, если ты работаешь на авто компании, то ты соблюдаешь их условия. Некоторые организации могут обязать тебя работать в определенном такси, а кто-то может потребовать половину заработанных денег. Условия у всех разные.
— В каких компаниях работали вы? Занимались ли частным извозом?
— В Яндексе, Максиме, НонСтопе и во многих других, существующих в Тюмени. Еще занимаюсь частным извозом. В среде таксистов это называется «заказом с руки» или «заказом с бордюра». Они приходят чаще ночью. Нужно кого-то забрать из клуба или с вокзала. То есть из места, куда многие не хотят или не могут поехать. За такие заказы таксист не платит никому комиссию, сам назначает цену.
— Есть ли категория граждан, которых вы не беретесь перевозить. Например, вы не перевозите животных или посылки? Какие пассажиры и их привычки вам не нравятся?
— Я беру заявки под настроение. Бывает до 40 заявок, бывает не беру вообще. Стараюсь возить всех. С животными, самокатами, посылками. Единственное, я не повезу невменяемого человека (под наркотическими средствами). В остальном мне все равно на привычки и поведение. Не люблю, когда в конце поездки пассажир понимает, что у него нет денег. Такое бывает крайне редко, но все же.
В Тюмени в основном люди адекватные и платежеспособные, даже в тарифе «эконом».
Если беру с животным или самокатом (велосипедом) обговариваю, что цена будет выше.
— Существует ли система штрафов? Сколько зарабатывает таксист?
— Со штрафами я не сталкивался. Может они и есть, в компаниях, где таксист пашет по 12 часов, имея копейки.
В Тюмени «сезон» — это теплое летнее время, начиная с мая. Самый загруженный день — суббота. Все субботние сутки загружены, поток заказов нескончаем, а цена высокая. Можно заработать до 10 тысяч рублей в день в тарифе «Эконом».
— Как происходит принятие заказа? Вы видите заказы в программе, вам передает диспетчер?
— В Яндекс-такси заказ предлагается автоматически водителям, исходя из их местоположения и рейтинга. В остальных компаниях заявки выставлены в базе. Каждый выбирает заказ самостоятельно. Его могут выбрать несколько водителей одновременно. В таком случае он будет назначен ближайшему водителю или тому, у кого выше рейтинг.
— Вы упомянули о «сезоне». А когда для таксистов наступает «не сезон»?
— Это холодный осенний и весенний периоды. Ноябрь–декабрь и февраль–март.
— Расскажите о самых запоминающихся поездках, как негативных, так и позитивных?
— Очень много запоминающихся поездок. Одного пассажира возил по магазинам детских игрушек. Помогал ему выбрать бластеры для детей, мы вместе их тестировали в магазинах. Стреляли друг в друга поролоновыми пулями.
Была запоминающаяся парочка молодых людей, которые заказали такси с почасовой оплатой. Они ездили по алкомаркетам с целью украсть спиртные напитки. Когда я это понял, то просто уехал после того, как они зашли в очередной магазин.
Помню, когда учился на очном отделении, только начал работать в такси. Экономил время на обеде. Ел в промежутках между заказами. Сейчас я так не делаю. Питаюсь нормально, стараюсь ходить в кафе и уже потом ехать на вызов. Вот примета: если в кафе обедает много таксистов и полицейских, значит там недорого и вкусно.
— Что чаще всего тюменцы забывают в автомобилях?
— Редко, но бывает, что оставляют телефоны. Некоторые нетрезвые граждане могут оставить одежду. Как правило, они за ней не возвращаются. Я сутки вожу ее в багажнике, затем выкидываю.
— Водители такси верят в приметы на дорогах?
— Вот одна примета. Если человек стоит пьяный у бара в пять утра, то когда я привезу его домой, мне надо его нехило потрясти и сказать: «Доброе утро. Наш шаттл приземлился у вашего подъезда, будьте любезны оплатите и шагайте отдыхать».
— Я спросила горожан, что им больше всего не нравится в работе такси. Многие из них ответили, что им не нравится, когда водитель еще не приехал, но уже включил ожидание. Также большинство ответили, что им не нравится, когда таксист приезжает не к месту назначения, и людям приходится его искать. Что вы можете сказать об этом? Почему так происходит?
— Иногда подводит геолокация, показывает не ту точку. Это бывает крайне редко: если сеть перегружена или у водителя проблемы с телефоном. Второй вариант: если водитель наглый. Ему лень куда-то проехать, он встает у определенной точки. И третий вариант, так иногда делаю я, когда неудобно проехать, например, встал за домом, понимаю, что мне объезжать минут 7, а людям быстрее будет дойти до меня. Я просто приезжаю, звоню или пишу пассажирам, говорю, где я. Обычно люди соглашаются и сами приходят ко мне.
Ситуация, когда водитель еще не подъехал, но уже включил ожидание? Я делаю так обычно: жму кнопку, что я на месте, когда уже заворачиваю во двор. То есть в момент, когда людей еще нет на месте, они, например, спускаются или выходят из подъезда. В Яндексе, например, нельзя указать, что ты на месте, если тынаходишься более, чем в двухстах метрах.