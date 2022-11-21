Скандал с тюменской тиктокершей в такси принял новый оборот

По словам таксиста, Александра и ее молодой человек вызвали машину по адресу Республики, 94 корпус 1. Крыльцо здания выходит на улицу Республики и там припарковаться нельзя.
«В телефонном разговоре я сказал людям, что буду стоять во дворе, поскольку больше встать негде. Запись разговора имеется. Мне ответили: „Там есть, где встать“. Я объяснил, что там проезжая дорога. Все происходило не в самой приятной манере. Уточнил у молодых людей, точно ли туда они заказывали машину. Чтобы потом ко мне не было вопросов», — поясняет он.
Мужчина отмечает, что в последнее время клиенты «выбивают себе промокоды», говоря, что поездка по каким-либо причинам не устроила.
«Ставят плохие оценки. В 90% случаев водитель ничего не делает, просто выполняет свою работу. После заданного мной вопроса, поступает ответ: „А в чем вообще суть разговора?“ Я работал 12 часов, был уставшим, сказал им, что не повезу и попросил выйти из моей машины», — рассказывает таксист.
Водитель говорит, что недалеко от автомобиля стояли сотрудники дорожной полиции. Таксист сказал молодым людям, что в случае, если они не выйдут из машины, он обратится к ним.
«Пошел к сотрудникам ГИБДД, которые стояли в двух метрах от меня, объяснил всю ситуацию, попросил помощи. Молодой человек, сопровождавший девушку, тоже вышел к нам. Сотрудник ответил ему: „Что мы можем сделать? Выйдете и все“. Я вернулся в машину, позвонил в техподдержку. Выяснилось, что поездку может завершить только клиент. Через минуту они вышли», — отмечает мужчина.
По словам тюменца, молодые люди «повели себя некрасиво», хлопнув дверью так, что «загорелся датчик подушки безопасности». Мужчина также утверждает, что на опубликованном видеоролике слышно, что он не вступает с ними в конфликт.
«В Яндексе у меня отличный рейтинг. Таких ситуаций за долгое время работы не было никогда. Если они расценивают мою возможность нажать в приложении Яндекс кнопку „Конфликт“, когда у меня стрессовая ситуация с клиентом — угрозой, то видимо они посчитали, что им кто-то угрожал. Выводы делать людям, моя правда за мной», — высказал мнение водитель.
Таксист считает, что девушка хочет популярности, поэтому и решила выставить ситуацию в таком свете.
«Судя по комментариям из тюменских пабликов, людей, поддерживающих водителя, в этой ситуации больше. Многие понимают, что водитель такси для клиентов — неотесанное быдло, на которого можно кричать и срываться. Мы выполняем очень нервную работу, за что еще остаемся виноватыми».
Мы поговорили и с Александрой Котской. Девушка утверждает, что в том месте, куда они вызвали такси, можно было остановиться. Таксист позвонил и спросил, почему «ему приходиться крутиться, ведь можно было сразу вызвать туда, где стоите».
«Сели в такси, не успели даже выехать из двора, как снова поступает вопрос о том, почему не вызвали на точное место. Я спокойно спрашиваю, в чем собственно суть разговора. Ведь проблем нет», — сообщила блогер.
Девушка подчеркивает, что от них поступила просьба позвонить в техподдержку и отменить заказ. На что водитель вышел из автомобиля и направился к сотрудникам дорожной полиции, чтобы пассажиров «выгнали».
«Я ждала, пока он отменит поездку. Чтобы быть спокойной, что у меня не спишутся деньги за невыполненный заказ. Когда он вернулся в машину, то позвонил в поддержку со словами, что „ему грубо ответили“. Если у водителя такая тонкая душевная организация, то ему не стоит работать с людьми. Если на каждый ответ так реагировать, будет очень тяжело жить», — считает девушка.
По словам Котской, после того, как она и ее молодой человек вышли из машины, от таксиста послышались оскорбления. Александра подтверждает, что закрыла дверь «сильнее, чем обычно» из-за стресса.
«Когда мы выходили из машины, таксист говорил: „Вот она… … я ей … Вы… …“.Также сказал, что позовет своих приятелей, чтобы разобраться. До сих пор не знаю, что бы было, если бы там не находились сотрудники дорожной полиции. Может быть, он стал бы драться. А ситуация не стоит выеденного яйца. Человек просто хотел поругаться», — подчеркивает тюменский блогер.
Александра признается, что служба поддержки Uber ответила достаточно быстро. Девушке дали промокод на следующую поездку в размере 200 рублей. Единственным выходом из подобных ситуаций тюменка видит изменение отношения к работе «неприкосновенных таксистов».
«Услуга должна оказываться качественно, вне зависимости от стоимости. Тем более, если цена от клиента не зависит. Стоит более ответственно относиться к подбору сотрудников. С ним было страшно сидеть в машине», — уверяет она.
Котская не планирует писать заявление в полицию, потому что никаких доказательств кроме ее слов и свидетелей (сотрудников дорожной полиции) нет.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский блогер и TikTokерша Александра Котская поругалась с таксистом. Запись об инциденте появилась в паблике «Ситуация сюр». Водитель отказался ее везти, потому что ему показалось, что девушка «ответила как-то грубо».