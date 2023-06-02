Совсем не домашняя: тюменцев накормили мороженым неизвестного происхождения

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
«Установлено введение в оборот мороженого неизвестного происхождения „Натур пломбир“. ООО „Домашняя кухня“ неоднократно увеличивало объем входной продукции. Установить ее происхождение, качество и безопасность по документам невозможно», — пояснили в ведомстве.
Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и направлено предупреждение.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская сыроварня ООО «Сорокинские сыры» приобрела для производства порядка 300 килограммов молока с истекшим сроком годности.