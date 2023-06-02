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Совсем не домашняя: тюменцев накормили мороженым неизвестного происхождения

2 июня 2023, 07:27
Фото: 1MI

Тюменцев накормили мороженым неизвестного происхождения

Более 240 килограммов опасного мороженого обнаружили специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области при проверке компании «Домашняя кухня».
«Установлено введение в оборот мороженого неизвестного происхождения „Натур пломбир“. ООО „Домашняя кухня“ неоднократно увеличивало объем входной продукции. Установить ее происхождение, качество и безопасность по документам невозможно», — пояснили в ведомстве.

Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и направлено предупреждение.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская сыроварня ООО «Сорокинские сыры» приобрела для производства порядка 300 килограммов молока с истекшим сроком годности.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Россельхознадзор#Мороженое#Тюменская область
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