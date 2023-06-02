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В Тюмень вернулся запах гари. Где горит?

2 июня 2023, 07:05
Фото: nashgorod.ru

В Тюмень вернулся запах гари

В Тюмень вернулся смог. Запах гари в областную столицу принес северо-восточный ветер из Свердловской области.
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Тюмень

По данным IQAir, индекс качества воздуха в Тюмени в настоящее время находится на отметке 57 при норме от 0 до 50. Концентрация вредных частиц в атмосферном воздухе превышает норму в 3 раза.

На территории Тюменской области зарегистрированы девять действующих лесных пожаров и два ландшафтных в Вагайском, Тобольском, Уватском, Нижнетавдинском, Ярковском районах. Семь из них локализованы. За сутки было ликвидировано 11 природных и 3 лесных пожара.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области до 24 июня 2023 года продлен особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов, разведение открытого огня.

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