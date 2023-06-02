В Тюмень вернулся запах гари. Где горит?

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:57
По данным IQAir, индекс качества воздуха в Тюмени в настоящее время находится на отметке 57 при норме от 0 до 50. Концентрация вредных частиц в атмосферном воздухе превышает норму в 3 раза.
На территории Тюменской области зарегистрированы девять действующих лесных пожаров и два ландшафтных в Вагайском, Тобольском, Уватском, Нижнетавдинском, Ярковском районах. Семь из них локализованы. За сутки было ликвидировано 11 природных и 3 лесных пожара.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области до 24 июня 2023 года продлен особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов, разведение открытого огня.