В Тюмень вернулся запах гари. Где горит?

На территории Тюменской области зарегистрированы девять действующих лесных пожаров и два ландшафтных в Вагайском, Тобольском, Уватском, Нижнетавдинском, Ярковском районах. Семь из них локализованы. За сутки было ликвидировано 11 природных и 3 лесных пожара.