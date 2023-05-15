Над городской набережной заметили вертолет со спецтехникой

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
Вертолет оборудован системой для тушения пожаров, он необходим для борьбы с огнем в лесных массивах региона. К фюзеляжу прикреплено «ведро», гуда набирается вода из близлежащих водоемов, после чего воздушное судно направляется к очагу возгорания.
От места, куда направлен вертолет, зависит его маршрут и локация над которой он будет пролетать. Беспокоится не стоит, работа техники не несет опасности для жителей города.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменскую области для тушения пожаров прилетел вертолёт Ка-32, ранее задействованный на пожарах в Турции, его доставили из Югры.