Над городской набережной заметили вертолет со спецтехникой

Над тюменской набережной заметили вертолет со спецтехникой

Тюменцы сообщают о том, что над центром города с ранного утра летает вертолет. Горожене отмечают что уже видели его ранее и в других районах Тюмени.

Сюжет Пожары в Тюменской области в 2023 году