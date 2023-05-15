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Над городской набережной заметили вертолет со спецтехникой

15 мая 2023, 03:43
Фото: 1MI
Над тюменской набережной заметили вертолет со спецтехникой

Над тюменской набережной заметили вертолет со спецтехникой

Тюменцы сообщают о том, что над центром города с ранного утра летает вертолет. Горожене отмечают что уже видели его ранее и в других районах Тюмени.

Вертолет оборудован системой для тушения пожаров, он необходим для борьбы с огнем в лесных массивах региона. К фюзеляжу прикреплено «ведро», гуда набирается вода из близлежащих водоемов, после чего воздушное судно направляется к очагу возгорания.

От места, куда направлен вертолет, зависит его маршрут и локация над которой он будет пролетать. Беспокоится не стоит, работа техники не несет опасности для жителей города. 

Тюменцы заметили вертолет в центре города Тюменцы заметили вертолет в центре города
Тюменцы заметили вертолет в центре города
Фото: Слава Кулаков

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменскую области для тушения пожаров прилетел вертолёт Ка-32, ранее задействованный на пожарах в Турции, его доставили из Югры.

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