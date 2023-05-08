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В Тюменскую область прибыл вертолёт Ка-32. Ранее борт тушил пожары в Турции

8 мая 2023, 09:43
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменскую область прибыл вертолёт Ка-32, ранее задействованный на пожарах в Турции

В Тюменскую область из Югры прибыл вертолёт Ка-32. Авиагруппа будет оказывать помощь в тушении природных пожаров в регионе.
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Тюмень
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства, именно этот борт из Нефтеюганска в минувшем году работал на пожарах в Турции.

По последним данным, на территории Тюменской области действуют более двух десятков ландшафтных и лесных пожаров.

«Наш Город» писал, что в регионе запущена горячая линия «Помощь при ЧС». Тюменцы могут получить актуальную информацию, позвонив со своего мобильного телефона на короткий номер 122 (дальше кнопка 2). Время работы горячей линии с 7:30 до 20:00.

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