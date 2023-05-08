В Тюменскую область прибыл вертолёт Ка-32. Ранее борт тушил пожары в Турции

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства, именно этот борт из Нефтеюганска в минувшем году работал на пожарах в Турции.
По последним данным, на территории Тюменской области действуют более двух десятков ландшафтных и лесных пожаров.
«Наш Город» писал, что в регионе запущена горячая линия «Помощь при ЧС». Тюменцы могут получить актуальную информацию, позвонив со своего мобильного телефона на короткий номер 122 (дальше кнопка 2). Время работы горячей линии с 7:30 до 20:00.