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В Тюменской области крупные пожары тушат контролируемым отжигом. Видео с вертолета

11 мая 2023, 13:56
Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

Крупные пожары в Тюменской области тушат контролируемым отжигом

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» крупные лесные пожары в Тюменской, Курганской и Свердловской областях спасатели тушат контролируемым отжигом.
Видео: ФБУ «Авиалесоохрана»

Более 500 работников «Авиалесоохраны» оказывают помощь местным парашютистам-десантникам. Для переброски людей на новые очаги возгораний используются 3 вертолёта Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью полета.

«Все очаги лесных пожаров являются рукотворными и возникли от палов сухой травы, не затушенных костров, мангалов и других нарушений правил пожарной безопасности», - сообщают представители ведомства.

В УрФО с 8 по 10 мая зарегистрировано 86 летных пожаров.

ФБУ «Авиалесоохрана» обращает внимание на то, что причины пожаров в населённых пунктах устанавливают следователи-криминалисты.

«Просим отнестись с пониманием к данной информации, т.к. огульные заявления СМИ о том, что населенные пункты пострадали от лесных пожаров являются и могут оказаться ложью», - отметили в ФБУ «Авиалесоохрана».

Ранее «Наш город» сообщал, что в районе Тобольского тракта около Тюмени водители видят задымление.

Около Тюмени в районе Тобольского тракта горит садоводческое общество
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#МЧС#Режим ЧС#Видео
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