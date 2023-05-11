В Тюменской области крупные пожары тушат контролируемым отжигом. Видео с вертолета

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Более 500 работников «Авиалесоохраны» оказывают помощь местным парашютистам-десантникам. Для переброски людей на новые очаги возгораний используются 3 вертолёта Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью полета.
«Все очаги лесных пожаров являются рукотворными и возникли от палов сухой травы, не затушенных костров, мангалов и других нарушений правил пожарной безопасности», - сообщают представители ведомства.
В УрФО с 8 по 10 мая зарегистрировано 86 летных пожаров.
ФБУ «Авиалесоохрана» обращает внимание на то, что причины пожаров в населённых пунктах устанавливают следователи-криминалисты.
«Просим отнестись с пониманием к данной информации, т.к. огульные заявления СМИ о том, что населенные пункты пострадали от лесных пожаров являются и могут оказаться ложью», - отметили в ФБУ «Авиалесоохрана».
Ранее «Наш город» сообщал, что в районе Тобольского тракта около Тюмени водители видят задымление.