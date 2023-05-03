Огонь подошел близко к селу Салаирка около от Тюмени, здесь работает вертолет. Фото

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Пламя подбирается к частным домам.
«Тюменский район с. Салаирка озеро Кривое, работают ОП 106 Салаирка, ОП 107 Новотарманск, ОП 109 ср. Тарманы 4 АЦ 40, 1 МТЗ 82 с плугом ГКУ ТО. Дополнительно следует АЦ 40 с. Успенка 6 человек (они находились в селе Щербак)», - отмечает тюменец Рустам С. в соцсети.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюмени и Тюменской области произошло сразу 3 ландшафтных пожара. В 15 часов инспекторы ДПС перекрывали движение по Салаирскому тракту.