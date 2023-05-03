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Огонь подошел близко к селу Салаирка около от Тюмени, здесь работает вертолет. Фото

3 мая 2023, 13:47
Фото: Скрин видео со страницы ВК Рустам С.

Огонь от ландшафтного пожара очень близко подошел к селу Салаирка около от Тюмени

По данным тюменца Рустама С., огонь от ландшафтного пожара очень близко подошел к селу Салаирка. Здесь работает вертолёт и несколько подразделений МЧС.

Пламя подбирается к частным домам.

«Тюменский район с. Салаирка озеро Кривое, работают ОП 106 Салаирка, ОП 107 Новотарманск, ОП 109 ср. Тарманы 4 АЦ 40, 1 МТЗ 82 с плугом ГКУ ТО. Дополнительно следует АЦ 40 с. Успенка 6 человек (они находились в селе Щербак)», - отмечает тюменец Рустам С. в соцсети.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюмени и Тюменской области произошло сразу 3 ландшафтных пожара. В 15 часов инспекторы ДПС перекрывали движение по Салаирскому тракту.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Александр Мязин
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