Огонь подошел близко к селу Салаирка около от Тюмени, здесь работает вертолет. Фото

Огонь от ландшафтного пожара очень близко подошел к селу Салаирка около от Тюмени

По данным тюменца Рустама С., огонь от ландшафтного пожара очень близко подошел к селу Салаирка. Здесь работает вертолёт и несколько подразделений МЧС.