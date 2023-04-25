Александр Моор поздравил ветерана Великой Отечественной войны с круглой датой

Галина Ивановна была вынуждена отправиться на войну с первых дней, будучи ещё юной студенткой медицинского колледжа. В казанском эквакогоспитале она круглые сутки спасала раненых воинов, с 1943 года этот госпиталь отправился следом за фронтом. За свой героический труд Галина получила орден Отечественной войны второй степени и медаль Жукова. После ВОВ женщина 40 лет проработала врачом.