Александр Моор поздравил ветерана Великой Отечественной войны с круглой датой

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В честь круглой даты возле дома ветерана организовали импровизированный концерт, на котором присутствовали глава Заводоуковского округа, председатель совета ветеранов, руководство управления соцзащиты и неравнодушные местные жители.
Именинница получила персональное поздравление от Путина и поздравительную телеграмму от Александра Моора. Глава нашего региона поблагодарил её за неоценимый вклад в приближение Дня победы.
Галина Ивановна была вынуждена отправиться на войну с первых дней, будучи ещё юной студенткой медицинского колледжа. В казанском эквакогоспитале она круглые сутки спасала раненых воинов, с 1943 года этот госпиталь отправился следом за фронтом. За свой героический труд Галина получила орден Отечественной войны второй степени и медаль Жукова. После ВОВ женщина 40 лет проработала врачом.
Ранее «Наш город» писал, что ещё одной из участниц ВОВ исполнилось более 100 лет. Её также поздравил наш губернатор.