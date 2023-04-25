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Александр Моор поздравил ветерана Великой Отечественной войны с круглой датой

25 апреля 2023, 15:47
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области о

Ветеран ВОВ отметила свое 100-летие в Заводуковске Тюменской области

Участница ВОВ Галина Ивановна Плоцкая отметила сегодня юбилей. Женщине исполнись 100 лет, сообщили в информцентре правительства региона.

В честь круглой даты возле дома ветерана организовали импровизированный концерт, на котором присутствовали глава Заводоуковского округа, председатель совета ветеранов, руководство управления соцзащиты и неравнодушные местные жители.

Именинница получила персональное поздравление от Путина и поздравительную телеграмму от Александра Моора. Глава нашего региона поблагодарил её за неоценимый вклад в приближение Дня победы.

Галина Ивановна была вынуждена отправиться на войну с первых дней, будучи ещё юной студенткой медицинского колледжа. В казанском эквакогоспитале она круглые сутки спасала раненых воинов, с 1943 года этот госпиталь отправился следом за фронтом. За свой героический труд Галина получила орден Отечественной войны второй степени и медаль Жукова. После ВОВ женщина 40 лет проработала врачом.

Ранее «Наш город» писал, что ещё одной из участниц ВОВ исполнилось более 100 лет. Её также поздравил наш губернатор.

Видео: Информационный центр правительства Тюменской области
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