Тюменской участнице ВОВ исполнилось более ста лет

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Поздравительную телеграмму отправил пожилой женщине глава региона. Он написал, что восхищён её самоотверженной службой.
Дарью Ивановну призвали в армию в самом начале ВОВ. Защищая Родину, женщина получила ранение, но стойко перенесла все испытания. За мужество и героизм она получила заслуженную награду в виде Ордена I степени и медаль Жукова.
Свой праздник ветеран отметила в кругу семьи.
Ранее «Наш город» писал, что ветераны ВОВ получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей к 9 мая.