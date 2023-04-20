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Published Сегодня, 15:39

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Updated Сегодня, 15:58

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Тюменской участнице ВОВ исполнилось более ста лет

20 апреля 2023, 15:39
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор поздравил ветерана войны с Днем рождения

Участница ВОВ Дарья Бурцева отметила сегодня 103-летие. В честь знаменательного события около её дома сыграл военный оркестр, сообщили в пресс-службе тюменского правительства.

Поздравительную телеграмму отправил пожилой женщине глава региона. Он написал, что восхищён её самоотверженной службой.

Дарью Ивановну призвали в армию в самом начале ВОВ. Защищая Родину, женщина получила ранение, но стойко перенесла все испытания. За мужество и героизм она получила заслуженную награду в виде Ордена I степени и медаль Жукова.

Свой праздник ветеран отметила в кругу семьи.

Ранее «Наш город» писал, что ветераны ВОВ получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей к 9 мая.

 

Видео: Информационный центр правительства Тюменской области
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