В Тюмень прибыл поезд Деда Мороза. Его встретили сотни тюменцев

Подвижный состав украшен гирляндами, арт-объектами и фонариками. Посещение передвижной резиденции Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам. Пока горожане ждали поезд, на платформе их развлекали аниматоры, по громкой связи вместе с детьми звали Деда Мороза и Снегурочку.
«Ну как раз по температурам «за бортом» в -20 -25 становится ясно, что «приход Деда Мороза» в Сибирь уже состоялся», - отметил подписчик телеграм-канала «Тюмень №1».
Встречать Деда Мороза пришли сотни детей и их родители. Поезд пробудет в Тюмени до 20:40.
Ранее «Наш город» сообщал, что праздничный поезд СвЖД не останавливался в областной столице в 2021 году.