В Тюмень прибыл поезд Деда Мороза. Его встретили сотни тюменцев

Подвижный состав украшен гирляндами, арт-объектами и фонариками. Посещение передвижной резиденции Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам. Пока горожане ждали поезд, на платформе их развлекали аниматоры, по громкой связи вместе с детьми звали Деда Мороза и Снегурочку.