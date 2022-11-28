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В Тюмень прибыл поезд Деда Мороза. Его встретили сотни тюменцев

Сегодня, 11:06
Фото: nashgorod.ru

Сотни тюменцев встретили праздничный поезд Деда Мороза

В областную столицу 28 ноября в 15:40 прибыл праздничный поезд, сообщает корреспондент «Нашего города». Передвижная резиденция Деда Мороза состоит из салона-приемной, вагона-сцены и ресторана.
Видео: Наш город

Подвижный состав украшен гирляндами, арт-объектами и фонариками. Посещение передвижной резиденции Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам. Пока горожане ждали поезд, на платформе их развлекали аниматоры, по громкой связи вместе с детьми звали Деда Мороза и Снегурочку. 

«Ну как раз по температурам «за бортом» в -20 -25 становится ясно, что «приход Деда Мороза» в Сибирь уже состоялся», - отметил подписчик телеграм-канала «Тюмень №1».

Встречать Деда Мороза пришли сотни детей и их родители. Поезд пробудет в Тюмени до 20:40.

Ранее «Наш город» сообщал, что праздничный поезд СвЖД не останавливался в областной столице в 2021 году.

К Тюмени подъезжает поезд Деда Мороза
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Дороги#Новый год 2023#Подарки на Новый год#Родители#Праздник#Видео
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