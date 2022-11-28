К Тюмени подъезжает поезд Деда Мороза

В этом году новогодний поезд впервые сделает остановку в Тюмени. Празднично оформленная передвижная резиденция путешествует по городам России с 22 октября. Всего в списке городов, которые посетит главный зимний волшебник порядка 130 городов — позади уже Братск, Северо-Байкальск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Уссурийск, Владивосток, Биробиджан, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Томск, Кемерово, Омск и другие города.
В составе поезда 19 вагонов: салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе поезда — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.
Посещение резиденции — по билетам. Стоимость для детей от 7 до 13 лет 1 тысяча 950 рублей, от 3 до 6 лет — 2 тысячи 450 рублей (с учетом посещения взрослого).
В цену билета входит анимационная программа, встреча с Дедом Морозом в резиденции, подарки, открытки для друзей и семьи и чаепитие. Одновременно посетить резиденцию могут не более пятнадцати человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжается подготовка к новогодним праздникам. В этом году траты на проведение праздничных мероприятий лягут на плечи бизнесменов. Из городского бюджета средства выделят только на работы по монтажу иллюминации.