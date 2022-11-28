К Тюмени подъезжает поезд Деда Мороза

В этом году новогодний поезд впервые сделает остановку в Тюмени. Празднично оформленная передвижная резиденция путешествует по городам России с 22 октября. Всего в списке городов, которые посетит главный зимний волшебник порядка 130 городов — позади уже Братск, Северо-Байкальск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Уссурийск, Владивосток, Биробиджан, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Томск, Кемерово, Омск и другие города.