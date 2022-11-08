В Тюменской области увеличится количество видеокамер в лесах

Ранее «Наш город» писал, что в департаменте лесного комплекса неоднократно подчеркивали, что для сокращения времени обнаружения и ликвидации пожаров каждый год приобретают новую технику. Также не забывают и о необходимости лесохозяйственной техники. Так, в этом году планировали восстановить 6,94 тысяч гектаров поврежденных территорий, из них 3,2 тысячи гектаров — засадить лесными культурами. В июле ведомство сообщило, что восстановлено порядка 3 тысяч гектаров земли, из них 2,2 тысячи — путем создания насаждений.