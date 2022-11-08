В Тюменской области увеличится количество видеокамер в лесах

Данными изменениями занимается система дистанционного мониторинга и управления «Лесохранитель». Известно, что в настоящий момент уже 17 районов нашего региона охвачены системой видеомониторинга с целью предотвращения лесных пожаров.
Чтобы узнать подробности применения на территории Тюменской области системы видеонаблюдения лесных пожаров, «Наш город» обратился с письменным запросом в областной Департамент лесного комплекса.
По информации исполняющего обязанности директора ведомства Оксаны Войновой, видеомониторинг лесных пожаров происходит с использованием наземных, авиационных и даже космических средств.
Кроме того, обнаружение очагов возгораний осуществляется в том числе с применением информационной системы видеонаблюдения за пожарами.
Системы оперативно могут определить наличие дыма в лесу. Они без проблем отличают от облаков, тумана или пыли.
Если погодные условия радуют, то дальность обзора может достигать 20 километров. Это позволяет держать под контролем до 200 тысяч гектаров с помощью одной лишь камеры.
Сотрудники регионального пункта диспетчерского управления «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» следят за происходящим в лесу и могут быстро принять меры. А вот все данные фиксируются и сохраняются в архиве.
«Нашему городу» пояснили, что система видеомониторинга применяется в нашем регионе уже давно — с 2014 года.
А вот камеры видеонаблюдения установлены и используются с начала этого года на 17 вышках сотовой связи. Они обеспечивают обзор территории с радиусом 20 километров каждая.
«Общая площадь покрытия системой видеонаблюдения составляет более 2,5 миллионов гектаров. Вышки располагаются в близости от населенных пунктов. Особенно рядом с теми населенными пунктами, которые подвержены угрозе лесных пожаров», — прокомментировала Оксана Войнова.
Такие меры были приняты для своевременного реагирования на возникающие загорания. Кроме того, одна из основных задач видеомониторинга — повышение уровня безопасности населения и объектов инфраструктуры.
Согласно данным ведомства, на начало пожароопасного сезона на территории нашего региона функционировало 17 видеокамер. Они были установлены на вышках сотовой связи на территории 12 районов области.
Сейчас же, после проведенной модернизации, дополнительно установили еще 21 видеокамеру. А до конца этого года власти планируют поставить до 50 видеокамер на территории 20 районов регионах.
«Также планируется продолжить расширение на территории области сети видеокамер со включением их в общую систему видеонаблюдения «Лесохранитель». Эта система позволяет оперативно выявлять очаги возгораний и определять их точное местонахождение. Далее с помощью системы оповещаются службы пожаротушения лесопожарных формирований «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов», — отмечают в департаменте лесного комплекса Тюменской области.
Также нам сообщили, что благодаря данному проекту и общей системе видеонаблюдения в этом году было выявлено 22 возгорания. Поэтому ликвидация опасного природного явления была произведена в разы быстрее.
Информационный центр Правительства Тюменской области сообщил, что пожароопасный сезон будет завершен 10 ноября из-за установления низкой температуры.
Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Моор.
Согласно информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, пожарной опасности у нас нет. Поэтому региону и присвоен статус отсутствия пожарной опасности.
Ранее «Наш город» писал, что в департаменте лесного комплекса неоднократно подчеркивали, что для сокращения времени обнаружения и ликвидации пожаров каждый год приобретают новую технику. Также не забывают и о необходимости лесохозяйственной техники. Так, в этом году планировали восстановить 6,94 тысяч гектаров поврежденных территорий, из них 3,2 тысячи гектаров — засадить лесными культурами. В июле ведомство сообщило, что восстановлено порядка 3 тысяч гектаров земли, из них 2,2 тысячи — путем создания насаждений.