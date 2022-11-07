Пожароопасный сезон в регионе завершен

Начало пожароопасного сезона было объявлено 12 апреля этого года, когда сходил снежный покров.
«С 10 ноября в лесах Тюменской области отменяется пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Моор в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах и установлением низких температур», — написано в сообщении информационного центра Правительства Тюменской области.
Сейчас пожаров в регионе нет. Именно так значится в данных региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области. Пожарная опасность отсутствует — именно такой статус присвоен территории региона.
В прошлом году пожароопасный сезон был завершен в ноябре 2021 года. Он также был связан с установлением низких температур и дождливой погоды.
Ранее «Наш город» писал о том, что жителя тюменского села Мальково, устроившего пожар в доме из мести, отправили в колонию на полтора года. Такое решение вынес суд в отношении 32-летнего Евгения Роммеля. Его обязали выплатить 695 тысяч рублей материального ущерба.