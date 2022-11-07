Пожароопасный сезон в регионе завершен

Ранее «Наш город» писал о том, что жителя тюменского села Мальково, устроившего пожар в доме из мести, отправили в колонию на полтора года. Такое решение вынес суд в отношении 32-летнего Евгения Роммеля. Его обязали выплатить 695 тысяч рублей материального ущерба.