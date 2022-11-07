nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пожароопасный сезон в регионе завершен

7 ноября 09:30
Фото: 1MI

Власти Тюменской области отменили пожароопасный сезон

Все дело в том, что устанавливаются низкие температуры. Об этом сообщает информационный центр Правительства Тюменской области.

Начало пожароопасного сезона было объявлено 12 апреля этого года, когда сходил снежный покров.

«С 10 ноября в лесах Тюменской области отменяется пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Моор в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах и установлением низких температур», — написано в сообщении информационного центра Правительства Тюменской области.

Сейчас пожаров в регионе нет. Именно так значится в данных региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области. Пожарная опасность отсутствует — именно такой статус присвоен территории региона.

В прошлом году пожароопасный сезон был завершен в ноябре 2021 года. Он также был связан с установлением низких температур и дождливой погоды.

Ранее «Наш город» писал о том, что жителя тюменского села Мальково, устроившего пожар в доме из мести, отправили в колонию на полтора года. Такое решение вынес суд в отношении 32-летнего Евгения Роммеля. Его обязали выплатить 695 тысяч рублей материального ущерба.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Погода#Губернатор#Россия#Лес#Берегите лес#Суды
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25