Неадекватный тюменец бросался под колеса автомобилей

Неравнодушные прохожие вызвали молодому человеку и его приятелю, который просто лежал на тротуаре, скорую помощь. В департаменте здравоохранения по Тюменской области «Нашему Городу» данный факт подтвердили.
«Вызов поступил в 23:10. Медики прибыли на место происшествия в 23:22. После осмотра и оказания помощи пациентов доставили в приемное отделении Областной клинической больницы № 2. После чего отпустили на амбулаторное лечение», сообщили в депздраве.
Ранее «Наш Город» писал, что 7 октября на улице Республики, 155, под колеса автомобиля угодил 15-летний школьник. Подросток перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии он получил травму лица.