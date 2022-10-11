nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Неадекватный тюменец бросался под колеса автомобилей

11 октября 05:15
Фото: ТГ-канал "Наш город"
Трагедией едва не закончился понедельник для одного из жителей Тюмени. Мужчина в состоянии опьянения на улице Мельникайте, 70, бросался под колеса автомобилей. Только благодаря быстрой реакции одного из водителей его опасное занятие не закончилось плачевно. Информация об инциденте появилась накануне в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень

Неравнодушные прохожие вызвали молодому человеку и его приятелю, который просто лежал на тротуаре, скорую помощь. В департаменте здравоохранения по Тюменской области «Нашему Городу» данный факт подтвердили.

«Вызов поступил в 23:10. Медики прибыли на место происшествия в 23:22. После осмотра и оказания помощи пациентов доставили в приемное отделении Областной клинической больницы № 2. После чего отпустили на амбулаторное лечение», сообщили в депздраве.

Ранее «Наш Город» писал, что 7 октября на улице Республики, 155, под колеса автомобиля угодил 15-летний школьник. Подросток перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии он получил травму лица.

#Новости#Алкоголь#Скорая помощь#Пешеходы#Медики#Состояние наркотического опьянения#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25