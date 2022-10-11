Неадекватный тюменец бросался под колеса автомобилей

Трагедией едва не закончился понедельник для одного из жителей Тюмени. Мужчина в состоянии опьянения на улице Мельникайте, 70, бросался под колеса автомобилей. Только благодаря быстрой реакции одного из водителей его опасное занятие не закончилось плачевно. Информация об инциденте появилась накануне в социальных сетях.

Сюжет Тюмень