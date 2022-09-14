«Мой ребёнок чуть не умер»: тюменка пожаловалась на врачей инфекционки

«До прихода врача я со всем справлялась сама. Обтирала его водой, потому что после лекарств его сразу рвало, и толку от них не было — препараты просто не успевали подействовать. Он кричал, потому что вода казалась ему холодной. У сына начались проблемы с сердцем — оно начало биться не так. После осмотра врач сказал, что это все от обезвоживания, и вечером поставят еще одну капельницу. Но так её и не сделали»,говорит Кристина.