«Мой ребёнок чуть не умер»: тюменка пожаловалась на врачей инфекционки

«К вечеру воскресенья поднялась температура, но ребенок был активный. Температуру сбили, он спокойно играл. В понедельник и вторник тоже была температура, но начался еще понос. Несмотря на это, он продолжал активничать. Вечером в среду, 17 августа, началась рвота, и я вызвала скорую»,вспоминает Кристина.
Скорая помощь ехала на вызов около 15-ти минут. За это время состояние мальчика начало резко ухудшаться. За время ожидания скорой он 3 раза терял сознание. В приемном отделении 2-летний ребенок лежал «тряпочкой» на руках мамы.
Сканирование документов, заполнение медицинской карты заняло много времени, так как Кристина с семьей приехала из Мариуполя. В очереди мама с малышом провели более часа. Ребенку становилось все хуже — повторная рвота, судороги, сильное головокружение, высокая температура, «бегали» глаза. Женщина останавливала врачей и просила срочно осмотреть сына. Но медики пожимали плечами: «Вы тут не одни, ждите очереди».
Чтобы хоть немного помочь мальчику, женщине принесли градусник. Он показал температуру 38,5. После этого дали жаропонижающее и оставили ждать очереди дальше.
«Я объясняла врачам, что другие дети плачут и капризничают, но они активные. А мой сын просто лежал как тряпочка, отключался»,рассказала «Нашему Городу» мама маленького пациента.
Уже ночью Кристину с сыном перевели в отделение в областной инфекционной больнице. Мальчику поставили капельницу, сделали укол противорвотного препарата, потому что ребенка снова рвало. Также добавили в капельницу жаропонижающее от температуры.
«Когда пришел врач, я снова сказала, что ребенка рвало, „бегают“ глазки, высокая температура. Врач сказал, что у нас плохой анализ крови, повышен уровень белка, что характерно для менингита. Но внимания на это не обратил, списал все на обезвоживание. Назначил еще капельниц. На неё у сына началась реакция, появились пятна. Медсестры приходили только после 3-4 зова»,объяснила собеседница.
Женщине сказали следить за капельницей самостоятельно. Она заметила, что у ребенка на руках появились пятна, его начало трясти. Родительница просила пригласить врача, но подойти смогла только медсестра. Она и сама заметила, что мальчик под капельницей покрывается пятнами, вздрагивает. Но капать продолжили.
Те дни Кристина вспоминает со слезами и дрожью в голосе. На её глазах 2-летний мальчик все больше увядал. Он уже не мог сам держать голову, не ел и не пил, практически ни на что не реагировал, продолжалась рвота, температура 39,4.
Мама уже была на грани истерики. Она требовала, чтобы ребенка осмотрел врач. Но он смог прийти только вечером.
«До прихода врача я со всем справлялась сама. Обтирала его водой, потому что после лекарств его сразу рвало, и толку от них не было — препараты просто не успевали подействовать. Он кричал, потому что вода казалась ему холодной. У сына начались проблемы с сердцем — оно начало биться не так. После осмотра врач сказал, что это все от обезвоживания, и вечером поставят еще одну капельницу. Но так её и не сделали»,говорит Кристина.
На следующий день врачам понадобилось взять у мальчика кровь, но она не шла. Ему искололи сначала одну руку, потом вторую, пытались взять кровь через катетер.
Малыш жаловался на сильное головокружение, и при малейшем шевелении его сразу рвало. Ночью мальчику стало еще хуже — он уже даже перестал плакать, появился отек лица. Тогда женщина уже начала кричать, требовать осмотра врача, иначе она вызовет полицию.
По словам собеседницы, к ней вышел сонный врач, а потом, по её просьбе, позвал реаниматолога. Но специалист не увидел причин для перевода ребенка в реанимацию. Мальчику дали еще лекарства, благодаря ним температура немного снизилась, сердечный ритм наладился.
Но в целом состояние не улучшилось. Увеличилось время судорог, глаза продолжали «бегать». После очередной капельницы лицо у мальчика отекло настолько, что он уже не мог открыть глаза.
«Я уже начала кричать, что ребенок умирает. Позвонила мужу, сказала срочно приезжать. Если не приедет, то его ребенка убьют. Кричу, что на мои просьбы никто не реагирует. Требовала реаниматолога, невролога. Ответили, что невролога нет. Тогда я сказала, что звоню в департамент здравоохранения, и через пять минут пришел невролог»,рассказала «Нашему Городу» женщина.
Как объяснила Кристина, невролог после осмотра ничего не сказал. Следом за ним пришли еще 5 врачей вместе с заведующей инфекционной больницы. Они экстренно забрали мальчика и повезли в реанимацию. Женщину с собой не пускали.
«Они схватили его и побежали в реанимацию. Там он уже перестал реагировать вообще на все. Ему дали сразу же кислород. Хотели положить нас вместе в дореанимационный бокс, но поняли, что ситуация крайне тяжелая. Пришли еще врачи. Они пожали плечами, когда узнали, что у ребенка судороги уже два дня. Кто-то из персонала говорил, что такого вообще не было», вспоминает Кристина с дрожью в голосе.
В реанимации сказали, что не знают, что с мальчиком. Сообщили, что нужно взять спинномозговую пункцию. Женщина отказалась от этой процедуры, потому что состояние её сына было крайне тяжелым. В реанимации у мальчика произошла 4-минутная судорога. Но согласиться на пункцию все же пришлось из-за подозрений на менингоэнцефалит.
Женщина ждала решения врачей под окнами больницы. Через несколько часов ей позвонили и сказали, что диагноз подтвердился — у её сына менингоэнцефалит. Сразу в реанимации начали всестороннее лечение.
«Есть угроза жизни. Реаниматолог мне сразу сказал: состояние тяжелое, ребенок нестабилен. Он предупредил, чтобы я готовилась к худшему. И отправил меня домой. На следующий день меня не пустили, даже не дали посмотреть камеры. Сказали только, что „ребенок прежний, все то же“. Я упала на колени и стала просить, чтобы мне сказали, что с ребенком»,плачет мама.
Тогда специалист все же рассказал подробнее о состоянии сына Кристины. В реанимации ему сбили температуру, начали давать необходимое лечение. Через два дня лекарства подействовали — мальчик пришел в сознание, у него перестали «бегать» глаза, прекратились судороги. Маме разрешили приготовить сыну его любимый суп.
В понедельник, 22 августа, Кристине сообщили, что её с ребенком переводят в совместный бокс. Женщина увидела сына в состоянии «тряпочки». Он не разговаривал, не держал голову, не мог её даже повернуть, очень слабо двигал руками и ногами — сил не хватало взять маму за палец. В подключичной вене стоял катетер.
«Тогда нас положили вместе. Он начал кушать, налаживается стул, спал отек. Попросила подольше оставить нас в реанимации, чтобы понаблюдать за ним. Приходили врачи и уговаривали перевестись в обычную палату, но мы договорились еще на один день. Хоть и не своевременно, но в реанимации помощь оказали»,поделилась женщина с «Нашим Городом».
«Наш Город» обратился в департамент здравоохранения Тюменской области, чтобы выяснить, являются ли действия врачей халатными, и можно ли привлечь медперсонал к ответственности.
«Законные представители пациента могут направить официальное обращение на электронный адрес больницы с указанием ФИО ребенка, датами его рождения и обращения в медучреждение. Также в обращении необходимо кратко описать ситуацию»,уточнили редакции в областном депздраве.
Кроме того, «Наш Город» направил в ведомство запрос с просьбой провести проверку по данному факту и дать правовую оценку действиям врачей. Однако сделать это смогут только после личного обращения горожанки, так как информация о здоровье ребенка является врачебной тайной.
«По обращению законных представителей департаментом может быть проведена в рамках ведомственного контроля качества внеплановая документарная проверка в отношении ГБУЗ ТО „Областная клиническая инфекционная больница“»,подчеркнули в официальном ответе департамента здравоохранения.
Мальчик с мамой после перевода из реанимации пролежали в инфекционной больнице 21 день, как и положено. Кристина отмечает, что состояние ребенка улучшилось. 6 сентября маленького пациента выписали из инфекционки и перевели в неврологию.
«В неврологическом отделении нас должны были долечивать, но я написала отказ, так как специалист объяснил, что острой необходимости в госпитализации нет. Сын практически полностью восстановился, но иногда замечаю шаткость в походке, головокружение, отекает носик из-за перенесенного вируса Эпштейна-Барра»,пояснила Кристина.
После выписки родители строго следят за состоянием здоровья малыша. Они делают электроэнцефалографию, наблюдаются у невролога.
К реанимации у женщины претензий нет — врачи спасли её сына, сразу начали ставить все необходимые уколы и давать нужные лекарства. Запросы «Нашего Города» в департамент здравоохранения тоже помогли обратить внимание на болезнь малыша.
«Видимо, после огласки заведующая начала навещать нас каждый день. А потом и в инфекционке наконец-то попался внимательный врач. Спасибо!»поблагодарила мама мальчика.