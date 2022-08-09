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Жительница Тобольска оставила 2-летнюю дочь без присмотра. Ребенок в больнице

9 августа 05:27
Фото: 1Mi
Жительница Тобольска оставила двухлетнюю дочь без присмотра. В настоящее время малышка находится в городской больнице. Пост о девочке-подкидыше опубликовала в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page] местная жительница, ребенок которой проходит лечение в детском отделении.
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Тюмень

«Лежим сейчас в нашей больнице. В соседней палате находится девочка-подкидыш около двух лет с ангельским личиком, красавица», написала автор поста.

Жителей города история малышки равнодушными не оставила — тоболяки интересовались, в каком отделении она находится и можно ли ей что-либо принести в больницу.

«Сколько раз лежала в больнице с ребенком, всегда там были брошенные малыши», написала Enebrosa P.

В департаменте социального развития Тюменской области «Нашему Городу» информацию о ребенке подтвердили.

«Девочка поступила в лечебное учреждение 5 августа, органы системы профилактики в курсе ситуации. У нее есть мама, но так как ребенок остался без присмотра родителей, до выяснения всех обстоятельств его и поместили в лечебное учреждение. Сейчас с мамой работают специалисты подразделения по делам несовершеннолетних и других органов системы профилактики. Вопрос находится на контроле», отметили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре 2019 года в Нижнетавдинском районе полиция обнаружила в одном из частных домой двух брошенных маленький детей. Выяснилось, что у малышей родители есть, но они совсем ими не занимаются. Ребят передали их бабушке.

#Новости#Тюмень#Дети#Тобольск#Валентина Бурнашева#Общество
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