Жительница Тобольска оставила 2-летнюю дочь без присмотра. Ребенок в больнице

«Лежим сейчас в нашей больнице. В соседней палате находится девочка-подкидыш около двух лет с ангельским личиком, красавица», написала автор поста.
Жителей города история малышки равнодушными не оставила — тоболяки интересовались, в каком отделении она находится и можно ли ей что-либо принести в больницу.
«Сколько раз лежала в больнице с ребенком, всегда там были брошенные малыши», написала Enebrosa P.
В департаменте социального развития Тюменской области «Нашему Городу» информацию о ребенке подтвердили.
«Девочка поступила в лечебное учреждение 5 августа, органы системы профилактики в курсе ситуации. У нее есть мама, но так как ребенок остался без присмотра родителей, до выяснения всех обстоятельств его и поместили в лечебное учреждение. Сейчас с мамой работают специалисты подразделения по делам несовершеннолетних и других органов системы профилактики. Вопрос находится на контроле», отметили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в октябре 2019 года в Нижнетавдинском районе полиция обнаружила в одном из частных домой двух брошенных маленький детей. Выяснилось, что у малышей родители есть, но они совсем ими не занимаются. Ребят передали их бабушке.