Жительница Тобольска оставила 2-летнюю дочь без присмотра. Ребенок в больнице

«Девочка поступила в лечебное учреждение 5 августа, органы системы профилактики в курсе ситуации. У нее есть мама, но так как ребенок остался без присмотра родителей, до выяснения всех обстоятельств его и поместили в лечебное учреждение. Сейчас с мамой работают специалисты подразделения по делам несовершеннолетних и других органов системы профилактики. Вопрос находится на контроле», отметили в ведомстве.