Инспекторы помогли доставить в больницу малыша с ожогами

Полуторагодовалый Никита опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, стоящую на плите. По словам медицинских работников, к сожалению, весьма типичный случай получения маленькими детьми тяжелых ожогов. Отца в этот момент не было дома, и мать с дядей повезли малыша в больницу. Путь по заснеженной дороге из микрорайонов на улицу Котовского предстоял не близкий, и транспорта в вечерний час было не мало, несмотря на выходной день. Поэтому увидев патрульный автомобиль, мужчина сразу решил просить помощи, рассказывают в пресс-службе ГИБДД.
Инспекторы полка ДПС Алексей Третьяков и Дмитрий Торговкин вечером 30 марта, находились на маршруте патрулирования. Увидев на улице 30 лет Победы бегущего к ним мужчину, сразу остановились. А узнав причину обращения, решили действовать без промедления. Пересадив маму с ребенком в патрульный автомобиль, оперативно доставили их в ожоговое отделение областной больницы. В спешке не спросили ни имя, ни фамилию. Не до того было.
А вчера утром отец ребенка сам разыскал инспекторов. Маленького Никиту уже перевели из реанимации в палату. Об этом Юрий, отец малыша, рассказал полицейским. Мужчина горячо поблагодарил сотрудников ГИБДД за оказанную экстренную помощь.