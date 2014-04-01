Инспекторы помогли доставить в больницу малыша с ожогами

Полуторагодовалый Никита опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, стоящую на плите. По словам медицинских работников, к сожалению, весьма типичный случай получения маленькими детьми тяжелых ожогов. Отца в этот момент не было дома, и мать с дядей повезли малыша в больницу. Путь по заснеженной дороге из микрорайонов на улицу Котовского предстоял не близкий, и транспорта в вечерний час было не мало, несмотря на выходной день. Поэтому увидев патрульный автомобиль, мужчина сразу решил просить помощи, рассказывают в пресс-службе ГИБДД.