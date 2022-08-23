Следственный комитет начал проверку по делу тюменского паралимпийца

Он также сообщил, что суд удовлетворил исковые требования Плотникова и обязал бывшую сожительницу не чинить препятствий в общении с сыном без её присутствия. Пройденные экспертизы также показали возможность и нужность общения отца с ребенком, в том числе без присутствия матери.