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Следственный комитет начал проверку по делу тюменского паралимпийца

23 августа 08:17
Фото: ВКонтакте Игорь Плотников
После публикации «Нашего города» следственный комитет начал проверку по поводу обвинений в отношении тюменского паралимпийца Игоря Плотникова. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Сюжет
Тюмень

В скором времени по итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, ранее «Наш город» писал о том, что бывшая сожительница известного пловца, двукратного призера Паралимпийских Игр обвинила его в домогательствах к собственному сыну.

Ленинский суд вынес решение в пользу Плотникова. Никаких препятствий на общение с ребенком у спортсмена нет. Органы опеки также согласны с данным решением. Об этом «Нашему городу» рассказал юрист Плотникова Марк Шмелёв.

Он также сообщил, что суд удовлетворил исковые требования Плотникова и обязал бывшую сожительницу не чинить препятствий в общении с сыном без её присутствия. Пройденные экспертизы также показали возможность и нужность общения отца с ребенком, в том числе без присутствия матери.

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