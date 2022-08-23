Следственный комитет начал проверку по делу тюменского паралимпийца

В скором времени по итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, ранее «Наш город» писал о том, что бывшая сожительница известного пловца, двукратного призера Паралимпийских Игр обвинила его в домогательствах к собственному сыну.
Ленинский суд вынес решение в пользу Плотникова. Никаких препятствий на общение с ребенком у спортсмена нет. Органы опеки также согласны с данным решением. Об этом «Нашему городу» рассказал юрист Плотникова Марк Шмелёв.
Он также сообщил, что суд удовлетворил исковые требования Плотникова и обязал бывшую сожительницу не чинить препятствий в общении с сыном без её присутствия. Пройденные экспертизы также показали возможность и нужность общения отца с ребенком, в том числе без присутствия матери.