nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Олимпиада

Выбрать дату
2024
Уже 160 тысяч человек: студенческая олимпиада «Я — профессионал» набирает обороты
15 октября, 07:10
Студенты ШЕН победили на образовательном форуме в рамках олимпиады «Я — профессионал»
21 июня, 05:39
На Ямале выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ
19 июня, 12:18
2023
ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»
2 ноября 2023, 05:25
Нефтегазовый трек олимпиады «Я — профессионал» набирает обороты
11 октября 2023, 11:00
Победитель всероссийской IT-олимпиады получит 3 миллиона рублей
18 июля 2023, 11:11
2022
Тюменские призеры школьных олимпиад могут рассчитывать на денежное вознаграждение
7 июля 2022, 05:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика