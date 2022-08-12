Тюменского паралимпийца Игоря Плотникова обвиняют в домогательствах к сыну

По словам Шмелёва, перед тем как написать заявление, Екатерина Цыганкова никак не сообщила об этом его подзащитному. Он узнал все уже по факту. Следственный комитет организовал проверку. Игорь успешно прошел несколько экспертиз: был на психолого-психиатрической экспертизе, добровольно прошел тестирование на детекторе лжи.
Спортсмену не было предъявлено никаких обвинений. Кроме того, это не единичный случай клеветы со стороны Цыганковой. В 2019 году она уже писала подобное заявление.
«Уголовное дело о домогательствах было закрыто в связи с отсутствием события преступления. Не было найдено ничего, что могло бы стать причиной уголовного преследования. Мотив ее действий прост — месть за несложившиеся отношения», прокомментировал Марк Шмелёв.
Ленинский суд вынес решение в пользу Игоря Плотникова. Никаких препятствий на общение с ребенком у спортсмена нет. Органы опеки также согласны с данным решением.
Кроме того, Цыганкова писала заявление на Плотникова из-за того, что он якобы избил ребенка в бассейне.
«Цыганкова не учла, что в центре есть камеры видеонаблюдения, которые не зарегистрировали ничего подобного. Работники центра дали показания в службу ПДН о том, что мальчик спокойно играл с отцом», добавил представитель.
Шмелёв заявил, что заявление о клевете они писать не намерены, поскольку в случае привлечения Цыганковой к ответственности пострадает только их сын.
«Игорь относится спокойно к этой ситуации, даже несмотря на общественный резонанс. Только хотим, чтобы в ситуации объективно разобрались», сообщил юрист.
Шмелёв полагает, что заявление Цыганковой написано для создания общественного резонанса. Также она давит на апелляционную инстанцию Тюменского областного суда, обратившись с жалобой на решение Ленинского районного суда Тюмени.
«Суд удовлетворил исковые требования Плотникова и обязал Цыганкову не чинить препятствий в общении с сыном без её присутствия. Пройденные экспертизы также показали возможность и нужность общения отца с ребенком, в том числе без присутствия матери, заключил он.