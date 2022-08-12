Тюменского паралимпийца Игоря Плотникова обвиняют в домогательствах к сыну

По словам Шмелёва, перед тем как написать заявление, Екатерина Цыганкова никак не сообщила об этом его подзащитному. Он узнал все уже по факту. Следственный комитет организовал проверку. Игорь успешно прошел несколько экспертиз: был на психолого-психиатрической экспертизе, добровольно прошел тестирование на детекторе лжи.