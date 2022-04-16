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Тюменцам необходимо следить за состоянием шерсти своих питомцев

16 апреля 14:52
Фото: 1Mi
Как определить, что питомец чувствует себя плохо или чем-то болеет? На что стоит обратить внимание? На эти вопросы ответила ветеринар Анастасия Девлишова в разговоре с «Вслух.ру».
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Тюмень

Специалист рассказала, что в первую очередь стоит присмотреться к тому, ест ли животное, пьет ли воду и ходит ли в туалет. Что касается сонливости, то это не всегда может быть сигналом тревоги, так как бывают спокойные и флегматичные характер. Насторожиться стоит тогда, когда он резко меняется. Необходимо измерить температуру.

«Нос и уши — это органы терморегуляции, по которым нельзя определить температуру, поэтому можно воспользоваться электронным градусником», — отметила ветеринар. Однако специалист предупреждает, что нельзя самим сбивать температуру питомцу — возможна передозировка.

Хозяевам стоит присмотреться к тому, как линяют домашние животные. О котах нужно позаботиться, если волоски стали чаще выпадать и истончились. У собак, живущих на улице, круглогодичная линька — патология, а у домашних — норма.

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#Новости#Ветеринары#Животные#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
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