Тюменцам необходимо следить за состоянием шерсти своих питомцев

Специалист рассказала, что в первую очередь стоит присмотреться к тому, ест ли животное, пьет ли воду и ходит ли в туалет. Что касается сонливости, то это не всегда может быть сигналом тревоги, так как бывают спокойные и флегматичные характер. Насторожиться стоит тогда, когда он резко меняется. Необходимо измерить температуру.