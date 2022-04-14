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Похороны сержанта, присвоение почти 2 млн рублей, улицу Дзержинского закрыли для авто

14 апреля 16:12
Фото: 1MI
28 марта в Вагайском районе, состоялись похороны Шамиля Маскутова, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальной странице районной администрации в социальных сетях.
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Тюмень

Похороны тюменского сержанта

На траурной церемонии присутствовали представители Вагайской администрации, военный комиссар области Алексей Куличков, односельчане и представитель воинской части, где сержант проходил свою службу.

Отмечается, что Маскутову был 41 год. Люди, которые общались и знали погибшего, описывали его как добрым человеком.

В Тюменской области прошли похороны погибшего в Украине старшего сержанта
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Директор МУП в Тобольске присвоил почти 2 миллиона рублей

Сотрудники регионального СКР проводят следственные мероприятия в отношении мужчины, обвиняемого в присвоении денежных средств. В пресс-службе ведомства отмечают, что два года назад, мужчины получал деньги, путём заключения незаконных договоров аренды.

Известно, что мужчина мог присвоить себе 1,7 миллиона рублей. В настоящее время специалисты продолжают проверку.

Директора МУП в Тобольске подозревают в присвоении почти 2 млн рублей
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Улица Дзержинского будет перекрыта для движения автомобилей

Администрация города Тюмени заявила, что с 15 апреля по 31 октября 2023 года закроют проезд для дорожного транспорта по улице Дзержинского. На данном участке будут проводиться работы по благоустройству.

Строительные работы затронут улицы Республики и Советская. Водители могут объехать перекрытый участок по улицам Первомайская и Челюскинцев.

В Тюмени до ноября 2023 года перекроют движение автомобилей по улице Дзержинского
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#Новости#Тюмень#Итоги дня#Сергей Антонов#Общество
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