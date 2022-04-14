Похороны сержанта, присвоение почти 2 млн рублей, улицу Дзержинского закрыли для авто

На траурной церемонии присутствовали представители Вагайской администрации, военный комиссар области Алексей Куличков, односельчане и представитель воинской части, где сержант проходил свою службу.
Отмечается, что Маскутову был 41 год. Люди, которые общались и знали погибшего, описывали его как добрым человеком.
Сотрудники регионального СКР проводят следственные мероприятия в отношении мужчины, обвиняемого в присвоении денежных средств. В пресс-службе ведомства отмечают, что два года назад, мужчины получал деньги, путём заключения незаконных договоров аренды.
Известно, что мужчина мог присвоить себе 1,7 миллиона рублей. В настоящее время специалисты продолжают проверку.
Администрация города Тюмени заявила, что с 15 апреля по 31 октября 2023 года закроют проезд для дорожного транспорта по улице Дзержинского. На данном участке будут проводиться работы по благоустройству.
Строительные работы затронут улицы Республики и Советская. Водители могут объехать перекрытый участок по улицам Первомайская и Челюскинцев.