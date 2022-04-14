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Директора МУП в Тобольске подозревают в присвоении почти 2 млн рублей

14 апреля 11:02
Фото: 1Mi
Тюменские следователи СКР ведут расследование в отношении директора МУП в Тобольске. Его подозревают в присвоении в особо крупном размере.

«Движимый корыстными мотивами, в период с января по декабрь 2020 года, присвоил себе денежные средства, путем незаконного заключения договора аренды фронтального погрузчика, принадлежащего ему на праве собственности, который сдал в аренду организации по завышенной цене, находящегося под его руководством»сообщили оперативники СКР.

Отмечается, размер присвоенной суммы составлял 1 миллион 700 тысяч рублей, которыми тоболяк распорядился по собственному усмотрению.

Предполагается, что это не все эпизоды деятельности руководителя МУП, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что директора задержали следователи ФСБ, однако в СУ СК РФ по Тюменской области факт задержания не подтвердили.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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