Директора МУП в Тобольске подозревают в присвоении почти 2 млн рублей

«Движимый корыстными мотивами, в период с января по декабрь 2020 года, присвоил себе денежные средства, путем незаконного заключения договора аренды фронтального погрузчика, принадлежащего ему на праве собственности, который сдал в аренду организации по завышенной цене, находящегося под его руководством»сообщили оперативники СКР.
Отмечается, размер присвоенной суммы составлял 1 миллион 700 тысяч рублей, которыми тоболяк распорядился по собственному усмотрению.
Предполагается, что это не все эпизоды деятельности руководителя МУП, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что директора задержали следователи ФСБ, однако в СУ СК РФ по Тюменской области факт задержания не подтвердили.