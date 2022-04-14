Директора МУП в Тобольске подозревают в присвоении почти 2 млн рублей

«Движимый корыстными мотивами, в период с января по декабрь 2020 года, присвоил себе денежные средства, путем незаконного заключения договора аренды фронтального погрузчика, принадлежащего ему на праве собственности, который сдал в аренду организации по завышенной цене, находящегося под его руководством»сообщили оперативники СКР.