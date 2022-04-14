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В Тюменской области прошли похороны погибшего в Украине старшего сержанта

14 апреля 08:32
Фото: 1Mi
Стало известно об еще одном тюменце, погибшем в военной спецоперации в Украине. 25 марта в селе Супра, Вагайский район, родные и близкие простились с Шамилем Маскутовым. Об этом написано на официальной странице Администрации Вагайского муниципального района в ВК.

На похоронах военнослужащего присутствовали представители администрации Вагайского района, военный комиссар Тюменской области полковник А. В. Куличков, представитель воинской части, в которой служил Шамиль Маскутов, и односельчане.

Погибшему был 41 год. Знавшие его люди отмечают, что он был очень добрым человеком.

На прошлой неделе, 9 апреля, в Исетском районе состоялась церемония прощания с тюменским сержантом ВДВ Ильей Нохриным, погибшим в ходе спецоперации. 23 марта в тюменском селе Каменка похоронили майора Павла Суслова, которому было 35 лет.

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