В Тюменской области прошли похороны погибшего в Украине старшего сержанта

На похоронах военнослужащего присутствовали представители администрации Вагайского района, военный комиссар Тюменской области полковник А. В. Куличков, представитель воинской части, в которой служил Шамиль Маскутов, и односельчане.
Погибшему был 41 год. Знавшие его люди отмечают, что он был очень добрым человеком.
На прошлой неделе, 9 апреля, в Исетском районе состоялась церемония прощания с тюменским сержантом ВДВ Ильей Нохриным, погибшим в ходе спецоперации. 23 марта в тюменском селе Каменка похоронили майора Павла Суслова, которому было 35 лет.