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В Тюмени до ноября 2023 года перекроют движение автомобилей по улице Дзержинского

14 апреля 09:30
Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени
Администрация Тюмени, ссылаясь на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, сообщила, что дорога по улице Дзержинского с завтрашнего дня, 15 апреля, будет закрыта для автомобилей. На участке от улицы Республики до улицы Советской начнутся анонсированные ранее строительно-монтажные работы по благоустройству.
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Тюмень

И продлятся они по 31 октября следующего года.

Объехать перекрытую дорогу можно будет по улицам Первомайской и Челюскинцев.

Ранее «Наш город» писал о планах тюменских властей сделать улицу Дзержинского пешеходной от Республики до Осипенко и связать через нее центр областной столицы с набережной. Так же там высадят 500 деревьев и кустарников, расставят беседки и лавочки, построят детские комплексы, облагородят фасады зданий. Все предприниматели должны будут привести вывески в соответствие с визуальным кодом. На создание на Дзержинского пешеходного проспекта из областного бюджета уйдет порядка 510 миллионов рублей.

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