В Тюмени до ноября 2023 года перекроют движение автомобилей по улице Дзержинского

Ранее «Наш город» писал о планах тюменских властей сделать улицу Дзержинского пешеходной от Республики до Осипенко и связать через нее центр областной столицы с набережной. Так же там высадят 500 деревьев и кустарников, расставят беседки и лавочки, построят детские комплексы, облагородят фасады зданий. Все предприниматели должны будут привести вывески в соответствие с визуальным кодом. На создание на Дзержинского пешеходного проспекта из областного бюджета уйдет порядка 510 миллионов рублей.