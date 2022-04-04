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Тюменца, похитившего подругу, отправили в тюрьму на 5 с лишним лет

4 апреля 07:11
Фото: 1Mi
Ленинский районный суд Тюмени на 5 лет и 3 месяца отправил в колонию гражданина Армении, который похитил в областной столице свою бывшую сожительницу. В процессе похищения мужчина пнул участкового, пытавшегося вмешаться, сообщает Объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
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Полиция

«33-летний Давит Акобов обвиняется в похищении человека и применении насилия в отношении представителя власти. Согласно материалам дела, 7 июня 2019 года он захотел вернуть бывшую сожительницу с маленькой дочерью»,уточнили в пресс-службе.

Мужчина узнал, что его избранница собирается выйти замуж за другого, и начал колотить в дверь её квартиры. На стуки женщина не вышла и вызвала полицию. К моменту приезда правоохранителя, Акобов устроил скандал, а после затолкал тюменку в свой автомобиль.

Сотрудник полиции пытался вмешаться, но обвиняемый пнул его ногой и скрылся вместе с жертвой. Давит привез возлюбленную на базу отдыха «Пруд Лесной», где избивал и заставлял отказаться от замужества.

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Уже вечером подсудимый привез женщину домой и, угрожая рассылкой её интимных фотографий, приказал не обращаться в полицию. Из страха тюменка согласилась вернуться к Акобову и даже предложила выкупить у него фотографии.

По совокупности совершенных преступлений Ленинский суд приговорил мужчину к 5 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

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