Тюменца, похитившего подругу, отправили в тюрьму на 5 с лишним лет

Мужчина узнал, что его избранница собирается выйти замуж за другого, и начал колотить в дверь её квартиры. На стуки женщина не вышла и вызвала полицию. К моменту приезда правоохранителя, Акобов устроил скандал, а после затолкал тюменку в свой автомобиль.