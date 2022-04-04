Тюменца, похитившего подругу, отправили в тюрьму на 5 с лишним лет

«33-летний Давит Акобов обвиняется в похищении человека и применении насилия в отношении представителя власти. Согласно материалам дела, 7 июня 2019 года он захотел вернуть бывшую сожительницу с маленькой дочерью»,уточнили в пресс-службе.
Мужчина узнал, что его избранница собирается выйти замуж за другого, и начал колотить в дверь её квартиры. На стуки женщина не вышла и вызвала полицию. К моменту приезда правоохранителя, Акобов устроил скандал, а после затолкал тюменку в свой автомобиль.
Сотрудник полиции пытался вмешаться, но обвиняемый пнул его ногой и скрылся вместе с жертвой. Давит привез возлюбленную на базу отдыха «Пруд Лесной», где избивал и заставлял отказаться от замужества.
Уже вечером подсудимый привез женщину домой и, угрожая рассылкой её интимных фотографий, приказал не обращаться в полицию. Из страха тюменка согласилась вернуться к Акобову и даже предложила выкупить у него фотографии.
По совокупности совершенных преступлений Ленинский суд приговорил мужчину к 5 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.