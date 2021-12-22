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Маленьким тюменцам с диабетом помогут за счет бюджетных средств

22 декабря 2021, 06:16
Фото: 1Mi
На вчерашнюю «Прямую линию» с главой Тюменской области обратились родителей детей, больных сахарным диабетом. Они попросили помочь с покупкой аппаратов непрерывного мониторинга глюкозы. Губернатор взял этот вопрос на личный контроль.
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Дети

«Даю поручение департаменту здравоохранения Тюменской области в ближайшее время предоставить решение о выделении дополнительных средств из областного бюджета на обеспечение каждого такого ребенка аппаратом непрерывного мониторинга глюкозы»,подчеркнул Александр Моор.

С этой просьбой к губернатору обратились 8 родителей. Если учитывать стоимость этого оборудования, то в год на одного ребенка с сахарным диабетом необходимо порядка 250 тысяч рублей. Не все родители имеют возможность заплатить такую большую сумму.

«Прямая линия» с губернатором Тюменской области: о чем сказал Александр Моор
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Александр Моор поручил обеспечить указанными аппаратами каждого нуждающегося ребенка. Департамент он призвал действовать быстро и эффективно.

«Забота о здоровье детей — наша святая обязанность. Поэтому решение данного вопроса я беру на свой личный контроль», — подытожил глава региона.

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