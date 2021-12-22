Маленьким тюменцам с диабетом помогут за счет бюджетных средств

«Даю поручение департаменту здравоохранения Тюменской области в ближайшее время предоставить решение о выделении дополнительных средств из областного бюджета на обеспечение каждого такого ребенка аппаратом непрерывного мониторинга глюкозы»,подчеркнул Александр Моор.
С этой просьбой к губернатору обратились 8 родителей. Если учитывать стоимость этого оборудования, то в год на одного ребенка с сахарным диабетом необходимо порядка 250 тысяч рублей. Не все родители имеют возможность заплатить такую большую сумму.
Александр Моор поручил обеспечить указанными аппаратами каждого нуждающегося ребенка. Департамент он призвал действовать быстро и эффективно.
«Забота о здоровье детей — наша святая обязанность. Поэтому решение данного вопроса я беру на свой личный контроль», — подытожил глава региона.