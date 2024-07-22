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Сахарный диабет

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2024
Российских аналогов нет: тюменские диабетики остались без важного препарата
По словам тюменки, она не смогла найти нужный препарат ни в одной аптеке. Подобрать зарубежный аналог не так просто, как кажется.
22 июля, 08:50
Больше сахара и хлеба, но меньше овощей и фруктов: тюменцы стали хуже питаться
9 июня, 06:27
2023
Жительница Тюмени открыла производство одежды для диабетиков
В ближайшее время она появится на маркет-плейсах.
6 августа 2023, 05:36
2022
В Тюменской области выросли цены на сахар и услуги туризма
3 октября 2022, 07:59

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